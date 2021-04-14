Что еще горело в Воронежской области

С субботы, 10 апреля, в Воронежской области ежедневно происходит порядка 150 ландшафтных пожаров, сообщил вчера журналистам заместитель руководителя управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по региону Евгений Воеводин. 13 апреля зафиксировано около 140 вызовов пожарных подразделений. Причиной столь сложной ситуации стало «установление сухой жаркой погоды с сильным ветром», однако «гарнизон работает и справляется, удалось не допустить появления пострадавших и погибших», отметил господин Воеводин.

По его словам, с наиболее крупным пожаром спасатели столкнулись в воронежском районе Масловка. «Двухочаговый ландшафтный пожар распространился на 7 га, создалась угроза перехода огня на здание городской больницы №8. Ее ликвидировали с участием пожарного поезда», — сказал господин Воеводин. Помимо Бобровского, по данным спасателя, ландшафтные пожары происходили и в других районах Воронежской области. «Решается вопрос привлечения авиации. По прогнозам Гидрометцентра, мы готовы к осложнению оперативной обстановки», — заключил Евгений Воеводин.

Пожары были зафиксированы в том числе в Хоперском государственном природном заповеднике, сообщили „Ъ“ в ГУ МЧС по региону. С возгораниями борются сотрудники пожарной охраны заказника без привлечения спасателей. «Угрозы распространения огня и риска для инфраструктуры там нет, но мы контролируем ход развития событий», — добавили в главке МЧС.

Сергей Калашников