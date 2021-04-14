«Настанет момент, когда лопнет терпение»

Губернатор Александр Гусев пообещал владеющему Центральным стадионом профсоюзов (ЦСП) Воронежскому объединению организаций профсоюзов (облсовпроф) «изыскать возможность» помочь привести его в приемлемое состояние. Сейчас это арена является домашней для местного футбольного клуба «Факел», который постоянно критикует состояние объекта. В частности, игроки, болельщики и проверяющие жалуются на грязные сиденья и помещения, падающую штукатурку, неубранный мусор и некачественное поле. Клуб не исключает, что при таком положении дел ему могут начать засчитывать технические поражения за неготовность стадиона. Кардинальное решение проблем возможно после перехода стадиона в собственность региона, пока стороны договариваются о цене.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вчера в очередной раз посетил ЦСП — домашнюю арену местного ФК «Факел». Причиной визита, вероятно, стали противоречия между клубом и владельцами объекта. «Факел» с начала нынешнего сезона постоянно критикует руководство стадиона за неготовность объекта. В августе 2020 года гендиректор клуба Роман Асхабадзе публично извинился перед болельщиками за давку на входе из-за сломавшегося пожарного автомобиля и за состояние поля. За ним, по мнению руководителя команды, спортклуб профсоюзов не ухаживал во время пандемии. В ответ собственники отметили, что подготовку поля испортили специалисты «Факела», которые «помогали» в подготовке арены. В марте этого года клуб публично обратился к председателю облсовпрофа Евгению Проняеву с призывом сменить руководство ЦСП «на более компетентное», так как «состояние арены по-прежнему не выдерживает никакой критики».

На вчерашнем совещании Роман Асхабадзе конкретизировал претензии к стадиону. «Факел» не устраивает качество газона и неровность поля: «Его нужно укатывать, но работающий тут каток недостаточно тяжелый, поэтому поле получается неровным. В прошлом году мы заказывали за свой счет трехтонный каток, после его работы поле сразу стало значительно лучше». По словам господина Асхабадзе, также на некоторых участках обнаружены трещины. «Не дай бог в них попадет игрок и сломает ногу, будет большой резонанс. Необязательно все перекладывать, но проблему поля надо устранить», — заметил гендиректор клуба.

Он отметил, что нарекания каждый матч поступают и от болельщиков, и от судейского корпуса, и от делегатов Футбольной национальной лиги, которые проверяют объект на соответствие регламентам. В частности, болельщики жаловались на нечистящиеся сиденья, на то, что с верхних ярусов падает штукатурка, а в грязные уборные невозможно зайти. Выделенное для судейского комитета помещение слишком маленькое, а в предназначенной для представителей МВД и ФСБ комнате протекает крыша.

Все нарушения запротоколированы, не раз направляли руководству стадиона, диалог ведем давно. Делегаты ФНЛ нам постоянно делают замечания, которые мы пытаемся нивелировать, но настанет момент, когда у всех лопнет терпение, и тогда нам может быть присуждено техническое поражение, потому что безопасность болельщиков превыше всего», — предупредил господин Асхабадзе.

По его словам, многое клубу приходится делать своими силами. «В этом году мы потратили 90 тыс. руб. и вычистили определенное количество туалетов, нам никто не возместил, хотя мы писали, чтобы из аренды за один матч хотя бы вычли эти затраты», — заявил гендиректор «Факела». На это один из представителей облсовпрофа тихо заметил, что вся аренда стадиона сейчас стоит около 500 тыс. руб. за матч. Кроме того, продолжал гендиректор, сотрудники клуба контролируют безопасность и убирают мусор, хотя это «не входит в компетенции». В заключение Роман Асхабадзе рассказал, что руководство облсовпрофа подписало договор на следующий сезон, но не проставило сумму: «Если стадион думает увеличить стоимость, то я не знаю, как мы это потянем при нынешней подготовке объекта». Александр Гусев предложил индексировать сумму на 4–5%, а представители облсовпрофа пообещали закрепить плату в дополнительном соглашении.

Директор спортклуба профсоюзов Валерий Карташов и его заместитель Сергей Шевченко пытались объяснить Александру Гусеву свою позицию. В частности, господин Шевченко отмечал, что стадион каждый раз проверяют делегаты ФНЛ и допускают объект для игры, на что глава региона ответил: «Я понимаю, что минимальные условия для соответствия требованиям обеспечены, но нам этого недостаточно». Валерию Карташову, объяснявшему, что для приведения поля в порядок нужна «вся техника», Александр Гусев предложил помощь: «Я понимаю, что объект старый, что много лет сюда никто ничего не вкладывал. Если денег, которые платит клуб за аренду, недостаточно, мы готовы изыскать возможность и чем-то помочь. Вы должны воспользоваться, а не отталкивать помощь».

При этом, отметил губернатор, бюджетные средства не будут потрачены. Это станет возможным только в том случае, если руководство профсоюзов примет «верное решение» и передаст объект региону «на приемлемых условиях». Смена собственника обсуждается с 2019 года. По данным “Ъ-Черноземье”, рассматривались варианты прямого выкупа и передачи объекта в концессию, но последний был признан невозможным. Сейчас стороны договариваются о цене. Облсовпроф готов продать стадион по рыночной стоимости — примерно за 600–700 млн руб. Однако этот вариант не устраивает власти.

«К сожалению, у них пока завышенные ожидания от стоимости этого объекта, каковой он, на мой взгляд, не имеет. Земельный участок под стадионом все-таки принадлежит региону. И его стоимость там основная. Из чего я делаю расчет: прошу показать бухгалтерски подтвержденную прибыль от всего объекта, мы ее готовы умножить на пять — и это стоимость. Условно говоря, мы отдаем столько, сколько они заработают на этом объекте в течение пяти лет. По моим расчетам, это около 300 млн руб. Надеюсь на то, что мы найдем компромиссное решение», — рассказывал в интервью “Ъ-Черноземье” Александр Гусев.

При этом власти не отказываются от планов по реконструкции стадиона «Факел», который может стать новой домашней ареной футбольного клуба. Однако на первый аукцион с начальной ценой контракта в 704 млн руб. никто не заявился. Сейчас принимаются заявки на новые торги, стоимость контракта увеличена до 776,9 млн руб. По словам руководителя областного департамента физкультуры и спорта Владимира Кадурина, пока заявок не поступало, но заказчик департамент строительной политики «ведет работу по данному направлению». Решение развивать сразу два объекта Александр Гусев объяснял “Ъ-Черноземье” прицелом на выход «Факела» в премьер-лигу: «Надо сделать стадион резервный, который пока будет основным для команды. А с прицелом на то, что в городе-миллионнике должен быть клуб премьер-лиги, мы будем заниматься реконструкцией ЦСП».

Александр Прытков, Андрей Цветков