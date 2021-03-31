На реконструкцию воронежского стадиона «Факел» могут направить до 777 млн рублей

Департамент строительной политики Воронежской области объявил торги на разработку проектной документации и реконструкцию стадиона «Факел» в Советском районе Воронежа. Максимальная цена контракта составляет 776,9 млн руб., сообщило DeFacto со ссылкой на документацию торгов.

До 25 сентября подрядчик должен будет разработать проектную документацию, к июлю 2022-го — провести демонтаж ряда сооружений, провести изоляцию от шума прилегающих к стадиону домов, вырубить деревья. До 15 ноября предполагается возведение трибун, установка табло, подведение инженерной инфраструктуры, обустройство футбольного поля, строительство КПП и касс, благоустройство. Заявки на конкурс принимаются до 21 апреля.

Ранее стадион предполагалось реконструировать к сезону 2021/22. «Следующий сезон мы должны начать на новом стадионе. Стадион нынешний не соответствует тем критериям, которые Российский футбольный союз предъявляет к подобным объектам. Соответственно, у нас могут возникнуть сложности с продолжением выступления команды в первой лиге»,— заявлял губернатор Александр Гусев в июле 2020 года. Однако на объявленные осенью торги на право реконструировать «Факел» за 704 млн руб. никто не заявился. На совещании 3 ноября Александр Гусев поручил снизить стоимость работ, но сохранить «необходимое количество зрительных мест и инфраструктуры, а также соблюдение всех требований по комфорту и безопасности».

Подробнее о затягивании реконструкции стадионов в Воронеже — в публикации “Ъ-Черноземье”.