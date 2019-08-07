«Факел» греется на арене

Воронежское областное объединение организаций профсоюзов (облсовпроф) может продать являющийся домашней ареной футбольного клуба «Факел» Центральный стадион профсоюзов (ЦСП) региону или городу. По данным источников “Ъ-Черноземье” в спортивном сообществе региона, этот вопрос поднимался на состоявшемся 2 августа заседании наблюдательного совета «Факела», возглавляемого губернатором Александром Гусевым. Стадион примерно за 170 млн руб. может оказаться в собственности властей к началу следующего сезона. Впрочем, в облсовпрофе заверили “Ъ-Черноземье”, что на встречах с главой региона обсуждался только вопрос реконструкции стадиона, которая оценивалась в сумму более 200 млн руб. Эксперты оценивают затраты на модернизацию ЦСП в 600–800 млн руб., отмечая, что с точки зрения девелопмента стадион в центре Воронежа неуместен.



О том, что на недавнем заседании наблюдательного совета «Факела» поднимался вопрос о продаже домашней арены клуба ЦСП правительству Воронежской области или мэрии Воронежа, “Ъ-Черноземье” сообщили сразу несколько источников, знакомых с планами по развитию клуба. По словам одного из них, владеющему стадионом облсовпрофу предложили продать объект примерно за 150-170 млн руб. (кадастровая стоимость участка под ЦСП составляет 498 млн руб.): «Цена еще обсуждается, но стадион должен к новому сезону оказаться в собственности региона или города, чтобы власти могли полноценно развивать его как домашнюю арену клуба».

Согласно презентованной на мероприятии концепции реконструкции ЦСП, из-за отсутствия инфраструктуры «Факел» лишен возможности «полноценно зарабатывать» и увеличивать доходы. Поэтому первым шагом на пути реконструкции должна стать передача стадиона на баланс «области или города» с последующим заключением между новым собственником и клубом договора на безвозмездное пользование «с правом управления и субаренды всех прилегающих территорий и помещений».

Таким образом, финансовые потоки от коммерческой деятельности будут направлены «непосредственно» в «Факел», который в результате может «выйти на первую стадию процесса самоокупаемости». Вторым шагом должна стать непосредственно реконструкция ЦСП. Его капитальный ремонт проводился еще в 1984 году. Как следует из документа, необходимо полностью отремонтировать чашу стадиона и все его помещения, заменить все сиденья, демонтировать верхние аварийные ряды, надстроить навесы над трибунами, заменить газон, устроить беговую дорожку, предусмотреть фуд-корты, бар-ресторан, центры развлечений и детские комнаты. В результате количество мест должно снизиться с 32,8 тыс. до «оптимальных» 20–23 тыс.

Руководитель областного департамента физкультуры и спорта Владимир Кадурин подтвердил “Ъ-Черноземье”, что такой вопрос прорабатывается, однако конкретных поручений губернатора не было. Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе заявил “Ъ-Черноземье”, что «не в курсе переговоров». Функционер напомнил, что не раз говорил в СМИ о необходимости перевода стадиона в собственность клуба.

Мы должны сначала понять, что в дальнейшем будет с инфраструктурой клуба в целом. Мы свою позицию высказали наблюдательному совету во главе с губернатором Александром Гусевым, но он все эти проблемы и без нас знал», — говорил господин Асхабадзе в недавнем интервью “Ъ-Черноземье”.

Председатель обсовпрофа Евгений Проняев считает информацию о скорой продаже стадиона «слухом». «О том, что объект может быть продан или передан властям, я слышу постоянно, но при моих встречах с Александром Гусевым обсуждался не этот вопрос, а реконструкция стадиона», — пояснил “Ъ-Черноземье” господин Проняев. По его словам, только модернизация поля может потребовать порядка 60 млн руб., а всего на работы необходимо более 200 млн руб. «Этот вопрос сейчас активно прорабатывается: если “Факел” намерен выйти в премьер-лигу, модернизация крайне необходима», — добавил Евгений Проняев, уточнив, что на последнем заседании совета клуба лично не присутствовал.

Кроме того, господин Проняев напомнил, что «Факел» должен организации более 2 млн руб., которые могли бы уже пойти на реконструкцию: «По договоренности с властями мы установили ставку за аренду значительно ниже рыночной — 470 тыс. руб. за игру. В сезон мы могли бы получить порядка 9 млн руб., однако за два года клуб полностью не расплатился». В воронежском областном спортивном клубе профсоюзов “Ъ-Черноземье” напомнили, что около пяти лет назад проводилась оценка всех активов стадиона. Она на тот момент определила стоимость объекта в сумму около 700 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», союз «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» зарегистрирован в феврале 1996 года. По итогам 2018 года выручка организации составила 23,6 млн руб., чистый убыток — 14,8 млн руб. Годом ранее при выручке в 26,1 млн руб. союз показал чистую прибыль в размере 50,3 млн руб. Чистые активы по итогам 2018-го оцениваются в 172,1 млн руб. Союзу помимо стадиона принадлежат зарегистрированные по адресу объекта воронежское региональное общественное учреждение спорта «Областной спортивный клуб профсоюзов», негосударственное спортивное учреждение «Мир спорта профсоюзов», негосударственное спортивное учреждение «Управление спортивными сооружениями профсоюзов», санатории имени Горького, имени Дзержинского и имени Цюрупы, а также занимающееся деятельностью турагентств ООО «Воронежкурорт».

Варианты улучшения материально-технической базы стадиона рассматривались еще в июне на встрече губернатора с девелопером, главой Группы компаний Хамина, председателем комитета по физкультуре и спорту облдумы Евгением Хаминым. «В центре города находится не эстетического вида, морально и технически устаревший спортивный объект, который надлежащим образом не обеспечивает как свою основную функцию — проведение матчей, так и деятельность арендаторов. Причем важно отметить, что облсовпроф прикладывает максимум организаторских и финансовых ресурсов, исходя из имеющихся у него возможностей, чтобы стадион мог соответствовать своему предназначению», — рассказал вчера “Ъ-Черноземье” господин Хамин. По его мнению, «с точки зрения девелопмента, а именно понимания развития городской среды в целом и сложившейся инфраструктуры этого района в частности (парк “Орленок”, существующая жилая застройка, отсутствие цивилизованной парковки)», глобально в этой локации стадион неуместен. По оценке Евгения Хамина, реконструкция объекта может потребовать 600–800 млн руб.

Член наблюдательного совета «Факела», спикер облдумы Владимир Нетесов считает, что ЦСП «просто изжил себя»: «Вообще, большой вопрос, нужны ли масштабные инвестиции в ЦСП. Нужен ли стадион на этом месте? Воронеж — миллионный город, у которого должна быть современная арена, сертифицированная по международным стандартам и требованиям РПЛ. Строительство такого объекта на окраине города, с просторной парковкой, кажется наиболее логичным и оценивается в 2,5-4 млрд руб.».

Александр Прытков, Андрей Цветков