«Факел» потребовал смены руководства стадиона в Воронеже

Воронежский футбольный клуб «Факел» публично обратился к председателю Воронежского объединения организаций профсоюзов Евгению Проняеву с призывом сменить руководство Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) «на более компетентное». Обращение было опубликовано в соцсетях команды. Об этом сообщает DeFacto.

В воскресенье в домашнем матче 30-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» одержал волевую победу над «Чертаново» — 4:1. Претензии к стадиону команда озвучила после этого матча.

«Несмотря на красивую победу, мы хотим извиниться. За те условия, в которых вы вынуждены смотреть футбол. Мы готовы делать это после каждой домашней игры вне зависимости от результата», — обратилась команда к болельщикам.

В «Факеле» скаали, что обращают внимание руководства ЦСП на проблемы с площадкой уже долгое время. «Состояние арены по-прежнему не выдерживает никакой критики — она протекает, не работает в полноценном режиме система освещения. Поле, которое с виду имело более-менее приемлемый внешний вид, было тяжелым. Вязким, с высокой травой. Мы констатируем, что наши требования к футбольном полю в очередной раз проигнорированы. В случае отсутствия решительных действий в ближайшие несколько туров оно придет в ужасное состояние», — заявили в клубе.

При этом сам господин Проняев сказал, что не получал официальных заявлений или претензий со стороны «Факела» после игры. «Поле было подготовлено в соответствии с требованиями. Для этого времени года оно было довольно хорошего качества… Мы всегда готовим поле в соответствии с пожеланиями "Факела": нужно, чтобы игра была быстрой — делаем высоту травы 2 см, если приезжает атакующий соперник и игру нужно замедлить — делаем траву выше — 5 см. Понятно, что стадион требует реконструкции, но мы уже не раз заявляли, что мы исходим из имеющихся материальных возможностей и делаем все, что в наших силах»,— сказал преседатель облсовпрофа DeFacto.

О том, почему в Воронеже затягивается строительство новой домашней арены «Факела», читайте в материале “Ъ-Черноземье” «На полях еще не заклубилось».

Сергей Калашников