Разведка США назвала главные угрозы со стороны России

Национальная разведка США опубликовала доклад об основных угрозах в 2021 году. По данным американской спецслужбы, Россия остается главным соперников США в космосе и сфере оружия массового уничтожения. Также РФ представляет собой важную угрозу в области кибербезопасности.

«В этом году Москва продолжит использовать самые разные тактики, чтобы подорвать влияние США, разработать новые международные нормы и партнерства, разделить западные страны, ослабить западные союзы и продемонстрировать способность России влиять на мировые события как крупного игрока в новом многополярном международном порядке»,— говорится в рассекреченной версии доклада.

Как уточняется в документе, Россия в этом году продолжит развивать свой военный, ядерный, космический, кибер- и разведывательный потенциал, активно действуя на международной арене и используя свои энергетические ресурсы, чтобы продвигать свою повестку дня и подрывать позиции США.

По данным американской спецслужбы, российские власти проводили операции по вмешательству в американские выборы в США в 2016, 2018 и 2020 годах, а также организовали убийство гражданина Грузии чеченца Зелимхана Хангошвили в 2019 году в Берлине и отравление оппозиционера Алексея Навального в 2020 году. Также разведка США обвинила Россию в дестабилизации ситуации на Украине.

Впервые американская разведка обвинила Москву во вмешательстве в президентские выборы 2020 года месяц назад. Доклад спецслужбы был составлен в соответствии с принятым в 2018 году указом, обязывающим разведку отчитываться о случаях вмешательства в американские выборы.

О выводах разведки — в материале “Ъ” «Все для Трампа, все для победы».