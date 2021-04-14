Угрозная Россия

Американская разведка выпустила ежегодный доклад (.pdf) с оценкой внешнеполитических рисков — в этот раз угрозы Вашингтон ожидает со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи. США опасаются, что Россия будет активно подрывать американские интересы в мире и усилит влияние в Закавказье и в Белоруссии.

Кругом враги

«Российские провокационные действия» — так называется посвященная России глава в американском докладе. Название неоригинально: авторы приписали «провокационные действия» также Ирану и Северной Корее. Отличной от них выглядит разве что первая часть доклада, посвященная Китаю,— с грозным названием: «Попытка Китая добиться глобальной власти».

Тем не менее предваряется субстантивная часть внушительным вступлением. В нем разведчики констатируют: в ближайший год США и их союзники столкнутся с широким набором угроз, разворачивающихся на фоне ряда кризисов. Среди них отмечены:

вызванный COVID-19 глобальный шок, продолжающееся соревнование великих держав,

деградация экологической ситуации и изменение климата,

появление новых технологий,

растущее число влиятельных негосударственных игроков на мировой арене.

«Пекин, Москва, Тегеран и Пхеньян продемонстрировали способность и желание продвигать свои интересы за счет США и их союзников, невзирая на пандемию. Китай все больше становится почти равным конкурентом, бросая вызов США в нескольких сферах, особенно экономической, военной и технологической, и пытается изменять глобальные порядки. Россия дает отпор Вашингтону на глобальной арене там, где ей это удается, используя различные методы вплоть до применения силы. Иран останется региональной угрозой c широкой сетью враждебных действий, и Северная Корея будет подрывным игроком на региональной и мировой аренах»,— сообщают авторы. Они подчеркивают, что не анализировали слабые стороны оппонентов в рамках этого доклада.

Помимо собственно угроз государственных и региональных в докладе отмечены угрозы глобальные — в частности, помимо уже упомянутых изменения климата и развития новых технологий среди них перечислены растущая мощь кибероружия, организованная преступность и наркотрафик, миграция и международный терроризм.

Российский кейс

«Москва в этот год продолжит использовать различные методы для подрыва влияния США, для выработки новых международных норм и партнерств, для разделения стран Запада и ослабления западных альянсов, а также для демонстрации способности России влиять на международные события в качестве важного игрока в новом многополярном мировом порядке» — так начинается глава о России. Москва, по версии американской разведки, продолжит наращивать возможности в области военных, атомных, космических технологий, а также в кибер- и разведывательной сферах «и будет активно участвовать в международных отношениях, используя свои энергетические ресурсы в качестве инструмента для продвижения своих целей и подрыва позиций США».

Как указывают авторы доклада, российские власти убеждены: США сами ведут кампанию по подрыву позиций России, ослаблению президента Владимира Путина и установлению прозападных правительств в других странах, в том числе постсоветских.

При этом Россия, с их точки зрения, хочет установления отношений с США, основанных на невмешательстве во внутренние дела друг друга, а также признания Вашингтоном сферы влияния Москвы на большей части постсоветского пространства.

Русский арсенал

Для достижения этих целей и подрыва позиций США Россия, по данным американских разведчиков, будет проводить кампании по влиянию, проводить разведывательные операции, оказывать военную помощь, проводить военные учения и продавать оружие, а также устраивать операции наемнических структур и заказные убийства. Она будет искать кризисные точки, устанавливать там свое влияние и пользоваться вакуумом силы, в случае если эти операции не потребуют значительных расходов.

Далее американские специалисты описывают операции, которые, с их точки зрения, Россия уже проводит. В частности, как указывают составители документа, ФСБ организовала убийство «чеченского сепаратиста» в берлинском парке в 2019 году (речь идет, видимо, о Зелимхане Хангошвили), а также попыталась «убить оппозиционного активиста Алексея Навального с помощью химического агента четвертого поколения».

Кроме того, пользуясь вмешательством в Сирии и Ливии, Москва активно наращивает влияние на Ближнем Востоке и в Северной Африке, рассчитывая на военные и экономические дивиденды.

В Западном полушарии Россия развивает сотрудничество с Венесуэлой и Кубой, а также в целом наращивает сотрудничество со странами региона «частично с целью компенсировать эффект от санкций». На территории бывшего Советского Союза Москва имеет все возможности увеличить свою роль на Кавказе и вмешаться в белорусские события, а также продолжать «попытки дестабилизации Украины, покуда переговоры буксуют и идут бои малой интенсивности».

«С 2006 года Россия использовала энергетику в качестве инструмента внешней политики с целью склонить контрагентов к сотрудничеству или заставить их сесть за стол переговоров»,— вспоминают авторы российско-украинский газовый конфликт 2009 года и подчеркивают, что в качестве инструмента мягкой силы Москва применяет и строительство атомных электростанций.

Компьютеры и пушки

«Мы рассчитываем, что военная стратегия Москвы и ее поведение — в том числе модернизация армии, использование вооруженных сил и внедрение информационных войн — бросят вызов интересам США и их союзников»,— начинают разведчики главу о военных перспективах России. Москва, как они указывают, сокращает оборонный бюджет, однако концентрируется на новых типах вооружения, которые несут увеличенную угрозу США и их союзникам, а также учится на примерах вмешательства в Сирии и на Украине.

«У Москвы есть возможность размещать силы в стратегически важных регионах, но чем дальше они от России, тем меньше ее возможности поддерживать боевые операции»,— сообщают авторы. Они подчеркивают, что этот недостаток Россия компенсирует за счет использования частных военных и охранных компаний, управляемых «близкими Кремлю олигархами». Эффективность использования этих сил, однако, невысока, и стратегических целей патрона они часто не достигают.

Что касается оружия массового поражения, то Россия останется основным конкурентом США в этой сфере в обозримом будущем.

«Россия создает большой, разнообразный и современный набор нестратегических систем, способных доставлять до цели ядерный или обычный заряд. Москва полагает, что такие системы дают возможность оказывать сдерживание противников, контролировать степень эскалации потенциальных столкновений и давать отпор вооруженным силам США и их союзников на своих границах»,— пишут разведчики. Они полагают, что Москва считает ядерное сдерживание наиболее веским инструментом обеспечения безопасности, но выказывают опасение, что в России все еще сохраняется риск утечки ядерных материалов, несмотря на проведенную с 1990-х годов модернизацию.

В сфере кибербезопасности Москва — основная угроза для США. Она, как пишут сотрудники спецслужб, проводит кибероперации с целью шпионажа, влияния и нанесения ущерба. «Россия продолжает держать под прицелом критически важную инфраструктуру, в том числе подводные кабели и системы промышленного управления в США и странах—партнерах США»,— сообщают авторы, подчеркивая, что это дает возможность нанести этой инфраструктуре урон в случае кризиса.

Россия, кроме того, по мнению авторов доклада, несет угрозы частным и государственным компьютерным сетям и ведет «оборонительные операции» — в качестве примера приводится взлом аккаунтов журналистов и организаций, которые вели расследование деятельности российского правительства, и публичное обнародование части этих сведений.

Серьезную угрозу для США Россия несет в сфере разведки, «пытаясь расколоть западные союзы, сохранить влияние в постсоветских странах и увеличить свое влияние в мире, подрывая позиции США, сея раздор внутри страны и влияя на избирателей и политиков».

Москва, как указывают составители, проводила кампании по влиянию на выборы в 2016, 2018 и 2020 годах.

Наконец, последняя сфера, где Россия остается ключевым конкурентом,— космос. Москва содержит большую группировку спутников для разведки, коммуникации и навигации, пытаясь встроить ее в свою систему обороны. Кроме того, Москва ведет разработки противоспутникового оружия, говорится в докладе.

Алексей Наумов