«Спартак» оштрафовали на 500 тыс. за оскорбление болельщиками вратаря «Локомотива»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил московскому «Спартаку» штраф в размере 500 тыс. руб. за оскорбление болельщиками этого клуба вратаря столичного «Локомотива» Маринато Гильерме. Напомним, футболист обвинил фанатов «Спартака» в расистских оскорблениях в его адрес во время матча 11 апреля. «Спартак» заявлял о провокациях со стороны Гильерме. Помимо штрафа «Спартак» условно наказали проведением одного матча без зрителей.

«Установлено, что были расистские скандирования в адрес Гильерме со стороны болельщиков "Спартака",— штраф 500 тыс. руб. плюс один матч без зрителей. Испытательный срок до конца сезона-2021/22»,— приводит ТАСС слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

КДК признал нарушения с обеих сторон. Гильерме дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 50 тыс. руб. Также КДК оштрафовал «Локомотив» на 300 тыс. руб. за необеспечение безопасности во время матча, поскольку он проходил на домашнем стадионе этой команды «РЖД Арена». «За неправомерные действия зрителей оба клуба оштрафованы на 100 тыс., "Локомотив" — также на 300 тыс. за необеспечение безопасности на стадионе»,— сказал господин Григорьянц.

11 апреля «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Сразу после завершения матча «Спартак» заявил о намерении подать апелляцию на судейство в дерби.

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «"Локомотив" наехал на спартаковскую путевку».