Гильерме дисквалифицировали на два матча за жесты в адрес болельщиков «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел эпизод, произошедший в матче «Локомотив»—«Спартак», сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме обвинил болельщиков «Спартака» в расистских оскорблениях в его адрес во время игры. Красно-белые заявили о провокациях со стороны Гильерме. КДК признал нарушения с обеих сторон.

По итогам рассмотрения эпизода КДК дисквалифицировал Гильерме на два матча «за оскорбительные жесты» в адрес болельщиков и оштрафовал его на 50 тыс. руб. «Спартак» за расистские кричалки его фанатов наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно и штрафом в 500 тыс. руб.

Мачт 25-го тура Российской премьер-лиги состоялся 11 апреля. Встреча прошла на «РЖД Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Локомотива». Сразу после окончания матча «Спартак» заявил о намерении подать апелляцию на судейство в дерби.

Об игре — в материале “Ъ” «"Локомотив" наехал на спартаковскую путевку».