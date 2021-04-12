«Локомотив» наехал на спартаковскую путевку

В центральном матче 25-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0, по сути решив исход дерби еще до перерыва. Команды остались на тех же позициях, но железнодорожники, занимающие третье место, теперь всего на одно очко отстают от красно-белых. В то же время «Зенит», победив на выезде «Сочи» — 2:1, оторвался от «Спартака» уже на семь баллов.

Принципиальные московские дерби традиционно вызывают ажиотаж, а это дерби состоялось еще и в тот момент, когда оба соперника демонстрировали едва ли не свой лучший футбол в сезоне. На «РЖД Арене» схлестнулись две сильнейшие команды по итогам пяти туров, прошедших после рестарта чемпионата России.

«Локомотив» после зимней паузы одержал пять побед в премьер-лиге и еще две в Кубке страны с разницей мячей 17:2. У железнодорожников оказалась в ударе целая группа футболистов, и даже Федор Смолов напомнил, что и он когда-то был бомбардиром. «Спартак» выиграл четыре предыдущих матча, забив 16 голов, причем семь раз отличился нападающий Александр Соболев, наводивший какой-то ужас на опекавших его защитников и оформивший три дубля. А еще «Спартак» на протяжении шести последних матчей не проигрывал «Локомотиву». В Черкизово красно-белые не знали поражений вообще с ноября 2014 года. Все это только подогревало интригу.

Ну и турнирная ситуация обязывала команды идти ва-банк. На кону стояла вторая путевка в Лигу чемпионов, точнее, в третий квалификационный раунд турнира. «Спартак» теоретически еще мог поближе подобраться к главному претенденту на чемпионство «Зениту», но петербуржцы в 25-м туре не дали ему такого шанса, взяв три очка в Сочи у одноименного клуба. В этой встрече, кстати, прервалась 18-матчевая серия черноморцев без поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ) на своем поле. Они открыли счет в дебюте второго тайма усилиями Никиты Бурмистрова, однако Сердар Азмун двумя ударами головой принес победу петербуржцам. Вместе с тем «Динамо» не использовало возможность хотя бы временно обогнать «Локомотив», завершив вничью 2:2 домашний матч с «Уралом». Динамовцы, как и «Рубин», накануне одолевший «Ростов», сравнялись с железнодорожниками, набрав 43 очка.

«Спартак» предстал в оптимальном составе, хотя были вопросы по участию в дерби центрального защитника Самуэля Жиго, которому попали бутсой по лицу в прошлом туре. Восстановился после повреждения и опорник Алекс Крал. Красно-белые лучше вошли в эту сложную игру — прежде всего благодаря активности на левом фланге Айртона. После прострела бразильца Соболеву не хватило полшага, чтобы занести мяч в створ. Вскоре и действовавший справа Виктор Мозес навел шороху на подходе к штрафной площади и пробил из обводки выше перекладины. Впрочем, «Локомотив» ощетинился опасной контратакой, когда Смолов несколько смазал ее концовку и угодил в Александра Максименко. Но потом дважды проверили голкипера железнодорожников Гильерме Айртон и Квинси Промес.

«Спартак» был ближе к первому голу, а забили его хозяева.

Дмитрий Баринов сделал навес справа на Смолова, спрятавшегося на дальней штанге за спиной Павла Маслова, тот в касание запустил мяч вдоль ворот, а набежавший во вратарскую Франсуа Камано подставил ногу. После этого уже «Локомотив» завладел инициативой, и Баринов мог поставить точку в очередной острой комбинации красно-зеленых, но удар — не самая сильная сторона этого футболиста-разрушителя. Тот же Смолов постоянно создавал угрозу в зоне правого защитника Маслова. Тем не менее в конце первого тайма гости устроили штурм ворот Гильерме. Джордан Ларссон и Георгий Джикия заставили его спасать свою команду, а потом Промес после контакта с Александром Сильяновым тщетно просил арбитра назначить пенальти. В итоге «Спартак» сам нарвался на второй гол после того, как Айртон свалил выходившего один на один с Максименко Рифата Жемалетдинова. Мало того что бразильца удалили за фол последней надежды, так еще Смолов настолько уверенно реализовал штрафной, как будто это был одиннадцатиметровый.

Таким образом, уже до перерыва исход дерби стал ясен. Шансы красно-белых отыграться с 0:2 в меньшинстве стремились к нулю. Правда, в начале второй половины Мозес чуть не возродил интригу. Гильерме с большим трудом парировал его удар с рикошетами, причем на повторе показалось, что защитник «Локомотива» Пабло блокировал мяч рукой. Однако VAR не зафиксировал нарушения правил. Гости сражались до финального свистка, и Ларссону представился отличный момент для взятия ворот.

Но в целом железнодорожники крепко держали игру под контролем и одержали шестую победу подряд.

С 46 очками они вплотную приблизились к «Спартаку», который, в свою очередь, уже на семь баллов отпустил «Зенит».

На этом матче присутствовал известный немецкий специалист Ральф Рангник, которого сразу записали в кандидаты на пост нового главного тренера красно-белых вместо уже давно объявившего об уходе Доменико Тедеско. Хотя в департаменте по связям с общественностью «Спартака» заявили, что к приезду Рангника клуб никакого отношения не имеет. При этом красно-белые сообщили, что собираются подать апелляцию на судейство в дерби.

Александр Ильин