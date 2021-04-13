Иран заявил о планах обогащать уран до 60% с 14 апреля

Иран в среду, 14 апреля, приступит к обогащению урана до 60%, сказал заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи. В настоящий момент уровень обогащения урана в стране не превышает 20%.

«Иран проинформировал МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии.— “Ъ”), что обогащение урана до 60% начнется завтра»,— приводит ТАСС слова господина Арагчи, сказанные в эфире Press TV. Он также заявил, что на ядерном объекте в Натанзе, где произошла авария, не только заменят поврежденные центрифуги, но и установят 1 тыс. новых для обогащения урана до 50%.

11 апреля Иран сообщил о ЧП в электрораспределительной сети в Натанзе, авария затронула объект по обогащению урана. По данным источников The New York Times, происшествие связано со спланированным взрывом, в этом «сыграл роль Израиль». Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль пытался таким образом сорвать переговоры по ядерной сделке.

О позиции Израиля по ядерной сделке — в материале “Ъ” «В какой раз на ту же "сделку"».