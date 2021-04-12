NYT: авария на иранском ядерном объекте произошла из-за взрыва

Чрезвычайное происшествие на иранском ядерном объекте в Натанзе связано со спланированным взрывом, сообщили источники The New York Times (NYT). Собеседники издания в израильской и американской разведках заявили, что в этом «сыграл роль Израиль».

По информации NYT, на объекте произошел «мощный взрыв», который привел к разрушению внутренней энергосистемы. Она обеспечивала работу подземных центрифуг, которые обогащают уран. Утверждается, что нормальная работа ядерного объекта сможет восстановиться в лучшем случае через девять месяцев. Израиль не комментировал информацию о причастности к аварии.

11 апреля стало известно о ЧП на электрораспределительной сети в иранском Натанзе. Тегеран сообщил, что авария затронула объект по обогащению урана. Что именно произошло, не раскрывалось. Власти назвали произошедшее «ядерным терроризмом».

Как передает NYT, ЧП привело к неопределенности по дипломатическим усилиям по «ядерной сделке». Переговоры стартовали 6 апреля в Вене.

Подробнее об аварии — в материале “Ъ” «В какой раз на ту же "сделку"».