В какой раз на ту же «сделку»

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с двухдневным визитом в Израиль. Это первое посещение еврейского государства высокопоставленным представителем администрации президента США Джо Байдена. Переговоры проходят на фоне изменения внешнеполитических приоритетов Вашингтона на Ближнем Востоке. В том числе, к неудовольствию Израиля, США возобновили переговоры с Ираном вокруг «ядерной сделки». Израильтяне обещают сделать все, чтобы Тегеран не угрожал их безопасности. Не исключено, что результатом их усилий стала авария на иранском ядерном объекте в Натанзе, которую власти Ирана назвали терактом.

Администрация президента США Джо Байдена твердо привержена безопасности Израиля и считает, что отношения с этой страной имеют ключевое значение в американской политике на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе встречи со своим израильским коллегой Бени Ганцем в Иерусалиме в воскресенье. По его словам, Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы обеспечивать качественное военное превосходство Израиля в регионе.

Генерал Остин стал первым официальным представителем США, приехавшим в Израиль после вступления в должность президента Джо Байдена. В программе двухдневного визита встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой МИД Габи Ашкенази и начальником генштаба Авивом Кохави, а также экскурсия на военно-воздушную базу Неватим и посещение мемориала холокоста Яд Вашем и Иерусалимского мемориала павшим солдатам.

Среди тем переговоров — перспективы двустороннего сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке.

За три месяца с прихода администрации Байдена в Белый дом Вашингтон скорректировал свою политику в этом регионе. О планах президента Байдена было известно заранее, и это не могло не вызывать беспокойство Израиля. Тем более сам Джо Байден не спешил поговорить с Биньямином Нетаньяху. Их первый телефонный разговор состоялся почти через месяц после инаугурации нового президента США.

Главные опасения Израиля связаны с перспективой возвращения Вашингтона в «ядерную сделку» с Тегераном (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), из которого в 2018 году решил выйти президент США Дональд Трамп, одновременно вводя санкции против Ирана. В ответ Тегеран сократил число своих обязательств в рамках СВПД, что поставило под угрозу существование «ядерной сделки». Визит Ллойда Остина состоялся буквально через несколько дней после старта работы экспертных групп в Вене, которые должны наметить шаги, необходимые для полного возвращения США и Ирана к СВПД. Пока надежды на благополучный исход переговоров немного. Тегеран настаивает на полном снятии санкций. В то же время, как заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в интервью американскому телеканалу CNN, консультации в Вене показали, что прогресс по «ядерной сделке» возможен.

Израиль считает планы США по возвращению к «ядерной сделке» опасными. «Сегодняшний Тегеран представляет собой стратегическую угрозу международной безопасности, всему Ближнему Востоку и Государству Израиль, и мы будем тесно сотрудничать с нашими американскими союзниками, чтобы гарантировать, чтобы любое новое соглашение с Ираном обеспечило бы жизненно важные интересы мира, США предотвратят опасную гонку вооружений в нашем регионе и защитят Государство Израиль»,— заявил Бени Ганц по итогам переговоров с коллегой. В том же духе несколько дней назад высказался и Биньямин Нетаньяху. «Нашим лучшим друзьям я говорю — соглашение с Ираном, которое открывает путь к ядерному оружию, которое угрожает нам уничтожением,— подобное соглашение не будет связывать нас. Есть только одно, что нас обязывает,— помешать тем, кто намеревается уничтожить нас»,— сказал премьер, дав понять, что Израиль будет действовать исходя из интересов своей безопасности.

Визит Ллойда Остина в Израиль совпал с аварией в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском Натанзе. Власти Ирана назвали инцидент терактом. «Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма»,— заявил вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи. Он подчеркнул, что «Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных».

Израильские СМИ на основании предыдущих подобных инцидентов предполагают, что Израиль осуществил кибератаку на Натанзе, и называют ее частью «невидимой войны» между Израилем и Ираном.

Это уже второй инцидент в Натанзе за год. В начале июля там случился неожиданный пожар, причиной которого власти назвали «саботаж» и также искали израильский след. Кроме того, именно Израиль подозревается в недавней, уже не первой атаке на иранское судно в Красном море. Израильские журналисты утверждают, что Израиль предупредил об атаке США. Учитывая сохраняющуюся настороженность Вашингтона к военным амбициям Тегерана и его региональному влиянию, США будет выгодно и дальше сдерживать Иран руками Израиля. Иранская тема будет продолжена в ходе предстоящей в ближайшие дни поездки директора израильской разведслужбы «Моссад» Йоси Коэна в Вашингтон. Предполагается, что главная цель этого визита — помешать США вернуться в «ядерную сделку».

Второй вопрос, который тревожит Израиль в новой политике США — возобновление американской финансовой помощи палестинцам и восстановление официальных контактов между Вашингтоном и Рамаллой. И то и другое было прервано при президенте Трампе. Как раз накануне визита Ллойда Остина стало известно, что США отправят помощь палестинцам в размере $235 млн, из них $150 млн пойдут Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). «Позиция Израиля заключается в том, что организация БАПОР в ее нынешнем виде увековечивает (палестино-израильский.— “Ъ”) конфликт и не способствует его разрешению. Поэтому возобновление помощи БАПОР должно сопровождаться существенными и необходимыми изменениями в характере, целях и поведении этой организации»,— говорится в заявлении МИД Израиля в связи с решением США. Кроме того, израильтяне не могут больше рассчитывать на одобрение Вашингтоном их поселенческой деятельности на оккупированной территории. США вернулись к традиционной для них позиции, что решение палестино-израильского конфликта возможно только на основе принципа «два государства для двух народов» с учетом всех резолюций СБ ООН, в то время как президент Трамп предлагал альтернативные варианты, в том числе территориальные уступки палестинцев в обмен на финансовую поддержку. «Нельзя отрицать, что Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, сектор Газа, Восточный Иерусалим в ходе войны 1967 года. Наша позиция состоит в двухгосударственном решении»,— заявили в Госдепартаменте США в начале марта, объясняя разницу в позициях старой и новой администрации. В то же время администрация Байдена решила не отказываться от принятых при президенте Трампе решений — признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Это дает израильскому руководству надежду на то, что заявлениям Вашингтона о приверженности безопасности Израиля можно верить.

Марианна Беленькая