Reuters: Samsung и SK Hynix модернизируют свои китайские заводы по выпуску продвинутых чипов

В заявлении для агентства Reuters компания Samsung подтвердила, что проводит модернизацию «в тесном взаимодействии с Вашингтоном». Компания SK Hynix также сообщила, что устанавливает оборудование на своем заводе в Даляне по согласованию с правительством США. Ни одна из компаний не раскрыла подробностей своих производственных планов.