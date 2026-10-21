Reuters: Samsung и SK Hynix модернизируют свои китайские заводы по выпуску продвинутых чипов
Южнокорейские производители электроники Samsung и SK Hynix модернизируют свои заводы в Китае для выпуска более совершенных чипов памяти. Об этом сообщают неназванные источники Reuters.
Опрошенные агентством аналитики отмечают, что цель этих мер — противостоять конкуренции со стороны компаний из США, Тайваня и самого Китая, а также «удовлетворить огромный спрос, связанный с развитием технологий искусственного интеллекта». Объемы инвестиций южнокорейских компаний в их китайские заводы пока неизвестны.
При этом обе южнокорейские компании обязаны ежегодно получать лицензии от США, если они хотят устанавливать в Китае оборудование американского производства. Возникшие регуляторные сложности ограничивают возможности южнокорейцев по переоснащению своих предприятий. Руководители компаний открыто заявляют, что геополитическая напряженность подрывает их деятельность в Китае.
В заявлении для агентства Reuters компания Samsung подтвердила, что проводит модернизацию «в тесном взаимодействии с Вашингтоном». Компания SK Hynix также сообщила, что устанавливает оборудование на своем заводе в Даляне по согласованию с правительством США. Ни одна из компаний не раскрыла подробностей своих производственных планов.