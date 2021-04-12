Иран пообещал отомстить Израилю за аварию на ядерном объекте в Натанзе

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к аварии на ядерном объекте в Натанзе и пообещал отомстить на эти действия. По его словам, Израиль пытался таким образом сорвать переговоры по ядерной сделке.

«Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдет до самих сионистов»,— сказал господин Зариф на собрании с национальной и внешнеполитической комиссией парламента (цитата по агентству IRNA).

По его словам, Израиль «открыто заявил, что не допустит прогресса в вопросе снятия санкций». «Нашим ответом станет очередной прорыв в ядерном развитии»,— добавил он. Глава МИД Ирана заявил, что после аварии реактор в Натанзе оснастят более совершенными центрифугами.

11 апреля Иран сообщил о ЧП на электрораспределительной сети в Натанзе, авария затронула объект по обогащению урана. Подробности произошедшего не раскрывались. Власти назвали произошедшее ядерным терроризмом. По данным источников The New York Times, происшествие на иранском ядерном объекте связано со спланированным взрывом, в этом «сыграл роль Израиль».

Подробнее о позиции Израиля по ядерной сделке — в материале “Ъ” «В какой раз на ту же "сделку"».