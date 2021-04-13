Депутату думы Екатеринбурга назначили 60 часов обязательных работ за участие в акциях в поддержку Навального

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил депутату городской думы Константину Киселеву 30 часов исправительных работ за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января, сообщила пресс-служба суда. Его признали виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения митинга или шествия).

Напомним, накануне Ленинский районный суд назначил господину Киселеву 30 часов обязательных работ за участие в аналогичной акции 23 января. Сам депутат заявлял, что дело носит политический характер, и он намерен оспаривать решения суда первой инстанции вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее адвокат господина Киселева Алексей Бушмаков заявил “Ъ-Урал”, что на шествиях Константин Киселев присутствовал в статусе депутата, контролируя общественный порядок. «Он предлагал собравшимся разойтись, не обостряя ситуацию. Умысла как участника у него не было. Лозунгов он не выкрикивал, транспарантов не нес», — отметил он.

Несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. На них сотрудники правоохранительных органов задержали суммарно около 100 человек.

Михаил Мананников