Полиция составила протоколы на депутата думы Екатеринбурга из-за участия в шествиях в поддержку Навального

Полиция составила два протокола по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения митинга или шествия) на депутата городской думы Екатеринбурга Константина Киселева за участие в несанкционированных шествиях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Об этом “Ъ-Урал” рассказал адвокат Алексей Бушмаков.

«Факт нарушения правоохранительными органами доказан не был. Киселев присутствовал на акциях в статусе депутата, контролируя общественный порядок, пытаясь не допускать конфликтов. Он предлагал собравшимся разойтись, не обостряя ситуацию. Умысла как участника у него не было. Лозунгов он не выкрикивал, транспарантов не нес», — отметил господин Бушмаков.

Несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. На них сотрудники правоохранительных органов задержали суммарно около 100 человек. Впоследствии кандидата на пост главы Екатеринбурга, общественника Сергея Тиунова арестовали на 30 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения шествия), сотрудниц штаба Навального в Екатеринбурге Викторию Райх и Ирину Норман, а также координатора местного штаба Алексея Гресько арестовали на 10 суток за организацию несогласованного шествия.