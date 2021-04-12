Депутату думы Екатеринбурга назначали 30 часов обязательных работ за акцию в поддержку Навального

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил депутату городской думы Константину Киселеву 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированном шествии в поддержку Алексея Навального 23 января, сообщили “Ъ-Урал” в пресс-службе суда. Он был признан виновным в нарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения митинга или шествия).

«Когда мне ставят в вину пассивное противоправное поведение, как можно хоть как-то оценивать решение суда? Меня буквально признали виновным в том, что я ничего не делал. Эмоции сейчас где-то между смехом и разочарованием уровнем нашего правосудия», — заявил господин Киселев в беседе с “Ъ-Урал”.

По его мнению, обвинительное решение суда связано с тем, что дело носит политический характер. «Завтра, когда будет рассматриваться аналогичное дело, только за акцию 31 января, суд примет идентичное решение. В этом я не сомневаюсь», — подчеркнул депутат. Он отметил, что намерен оспаривать решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде. А в случае, если апелляционная инстанция оставит обвинительное решение в силе, Константин Киселев намерен обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, ранее адвокат депутата Алексей Бушмаков заявил “Ъ-Урал”, что на шествиях Константин Киселев присутствовал в статусе депутата, контролируя общественный порядок. «Он предлагал собравшимся разойтись, не обостряя ситуацию. Умысла как участника у него не было. Лозунгов он не выкрикивал, транспарантов не нес», — отметил господин Бушмаков.

Несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. На них сотрудники правоохранительных органов задержали суммарно около 100 человек.

Илья Смирнов