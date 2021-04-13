Сервис «Google Фото» научился распознавать текст на фотографиях и копировать его

Компания Google добавила в сервис «Фото» функцию распознавания текста на изображениях. Новые возможности реализованы с помощью фирменного сервиса Google Lens.

Google Lens ранее был доступен только на аппаратах с операционными системами Android и iOS. Сейчас его интегрировали в веб-версию приложения «Фото».

Технология оптического распознавания символов (OCR) позволяет распознавать на загруженных в «Фото» изображениях текст. Система анализирует картинку и если находит на ней текст, то предлагает пользователю копировать его. В отдельной панели можно выбрать для дальнейшей работы либо весь текст целиком, либо отдельные его фрагменты.

Компания «Яндекс» в своих мобильных приложениях ранее представила «умную» камеру, которая умеет в реальном времени переводить тексты, сканировать документы и распознавать предметы.