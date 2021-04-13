«Яндекс» представил «умную» камеру в приложении

Российская компания «Яндекс» представила «умную» камеру в мобильном приложении. Она умеет в реальном времени переводить тексты, сканировать документы и распознавать предметы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Новая функция доступна в приложении на iOS и Android.

«Умная» камера работает при помощи технологии компьютерного зрения на базе нейросетей, обученных на многочисленных примерах. При наведении камеры на объекты приложение отметит те, которые оно смогло распознать, и предоставит информацию о том, где они продаются, либо о том, какое это растение, памятник или порода собаки. С помощью камеры через «Яндекс.Переводчик» можно будет перевести надпись на иностранном языке, например, на этикетке или указателе. Переведенный текст появится поверх изображения. Сканер сможет сделать цифровую копию любого документа, например, диплома или паспорта.

О том, как технологии «умного города» вписались в нашу жизнь, читайте в материале “Ъ-Информационные технологии” «Смарт сити лайф».

Евгений Федуненко