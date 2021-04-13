Причиной пожара на «Невской мануфактуре» мог стать поджог

Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге мог начаться из-за поджога, сообщают источники «РИА Новости» и ТАСС. Возгорание началось 12 апреля и окончательно не потушено до сих пор. При тушении погиб один из пожарных, двое серьезно пострадали.

«Предварительная причина (пожара.— “Ъ”) — умышленный поджог»,— заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб. Источник ТАСС в правоохранительных органах привел аналогичную информацию: «Причина пожара — умышленный поджог, устроенный в той части здания, где находилось производство резиновых лодок». Собеседник агентства добавил, что, согласно показаниям свидетелей, очаг возгорания мог быть в электрощитовой.

Следственный комитет России возбудил после пожара два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. В рамках второго были задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель.

«Невская мануфактура» — объект культурного наследия, главная постройка фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». В 1990-е годы предприятие приватизировали, и оно стало работать как ОАО «Невская мануфактура». Производство текстильных товаров фабрика прекратила в январе 2007 года, и на протяжении последних 14 лет компания занимается сдачей в аренду складских, производственных и офисных помещений.

Подробнее о пожаре читайте в материале “Ъ” «"Невскую мануфактуру" накрыло огнем».