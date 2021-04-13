Крым открывает детские лагеря после прекращения сообщения с Турцией

Детские оздоровительные лагеря Крыма возобновят работу в конце весны, однако прием отдыхающих будет вестись с ограничениями. Соответствующие изменения в указ о введении в регионе режима повышенной готовности внес глава республики Сергей Аксенов.

Согласно документу, прием детей на отдых начнется 27 мая. Однако учитывая эпидемиологическую ситуацию в связи с пандемией коронавируса, отряды будут формировать только на 75%. При заезде в оздоровительные организации также будет необходимо предоставлять результаты тестирования на COVID-19.

Ранее российские власти приостановили авиасообщение с Турцией в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этой стране.

В Крыму прием детских организованных групп из других регионов был приостановлен почти год назад.

Подробнее о решении приостановить авиасообщение с Турцией читайте в публикации “Ъ” «Отдых противотуречит карантину».

Александр Дремлюгин, Симферополь