Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией

Российские власти приостановили авиасообщение с Турцией. Решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической ситуации в этой стране. Ранее сообщалось, что в Турции ухудшилась ситуация с COVID-19.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года»,— сообщила глава правительственного оперштаба вице-премьер Татьяна Голикова. Также оперштаб приостановил на этот период авиасообщение с Танзанией. Авиасообщение с этими двумя странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется.

У россиян, которые находятся в Турции, будет возможность продолжить отдых или вернуться в Россию чартерами, сказала госпожа Голикова. Туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 1 июня забронировали около полумиллиона россиян, сообщила «РИА Новости» Ассоциация туроператоров. Сейчас, по данным агентства, в Турции находятся до 30 тыс. туристов из России.

О том, что в Турции ухудшается эпидемиологическая ситуация, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее данным, из этой страны прибыли люди, которые заразились новыми штаммами коронавируса — британским и южноафриканским.

Роспотребнадзор держит ситуацию в Турции на особом контроле, так как на Турцию приходится большинство поездок россиян. «В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации, с середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции более чем на 40%, то есть достаточно интенсивный, взрывной рост»,— сказала госпожа Попова.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено весной после начала пандемии коронавируса. Россия возобновила авиарейсы в Турцию с 1 августа 2020 года.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Турции читайте в публикации “Ъ FM” «Турцию накрыла третья волна».