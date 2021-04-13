Отдых противотуречит карантину

Решение властей об ограничении авиасообщения с Турцией на фоне роста заболеваемости в стране COVID-19 стало ударом для туристической отрасли: отдохнуть там до 1 июня планировали не менее 533 тыс. россиян, забронировавшие туры на 32 млрд руб. Бизнес должен попытаться предложить им альтернативные направления, но сделать это будет непросто, особенно с учетом одновременной остановки полетов в Танзанию. Предложение на внешних рынках существенно ограничено, а пляжный отдых внутри страны в мае организовать непросто. Со сложностями столкнутся и авиаперевозчики, которым в условиях дефицита средств после низкого зимнего сезона придется искать деньги для расчетов с пассажирами.

Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключением станут рейсы, необходимые для участия АО «Концерн "Титан-2"» в строительстве АЭС «Аккую», и вывоза российских граждан из Турции. Кроме того, сохранятся на взаимной основе по два рейса в неделю Москва—Стамбул и Стамбул—Москва. Туроператорам также рекомендовано приостановить продажу туров из РФ в Турцию с 15 апреля по 1 июня. Аналогичные решения приняты в отношении Танзании.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, из 30 стран, с которыми у РФ открыто авиасообщение, самые высокие цифры заболеваемости COVID-19 зарегистрированы именно в Турции — 455 случаев на 100 тыс. населения по итогам 5–11 апреля этого года (в России на порядок меньше).

Почти 80% из общего количества инфицированных граждан РФ, прибывших из-за рубежа, вернулись из Турции, добавила она.

Нестабильной госпожа Попова считает и обстановку в Танзании, где россиянам угрожает не только COVID-19: за 2020 год они завезли из страны 11 случаев малярии.

Сейчас в Турции ожидается на время рамадана новый локдаун, который может ограничить возможности для туризма. Однако, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), туры в страну на период с 15 апреля до 31 мая туры забронировали 533,2 тыс. туристов. Общая стоимость реализованных путевок — 32 млрд руб. В АТОР поясняют, что 90% организованных путешественников планировали отправиться в Турцию на чартерных рейсах — их отмена предполагает аннуляцию почти всех сделанных заявок. В Танзанию, по данным АТОР, продано на апрель-май 6–7 тыс. туров. В это время на направлении традиционно происходит спад туристического спроса из-за сезона дождей.

У российских авиакомпаний пока нет понимания, как именно будет организован вывоз россиян.

В «Аэрофлоте» от комментариев отказались. В «Победе» пояснили, что ждут инструкций от Росавиации. В S7 сообщили, что пассажиры, чьи вылеты из Москвы в города Турции запланированы на 13 и 14 апреля, могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа, в остальном — компания ждет официальную информацию. В Росавиации от комментариев отказались. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил “Ъ”, что порядок организации вывозных рейсов будет понятен после того, как Росавиации придет поручение из оперштаба.

В Ростуризме говорят, что организованные туристы смогут вернуться из Турции и Танзании в плановом порядке, в соответствии с датами окончания отдыха либо раньше, по согласованию с туроператором. Аналогичным образом будет организован и вывоз самостоятельных путешественников, но даты и время вылета их рейсов могут меняться, пояснили в ведомстве. Там рекомендуют путешественникам выбрать для поездок другие направления.

Но сделать это будет не так просто — открытых направлений, на которых можно подобрать бюджетный тур, почти нет: поездки в ОАЭ, на Мальдивы и Кубу стоят заметно дороже.

Потенциальным внешним рынком для туроператоров могут стать Кипр и Греция, но пока регулярное массовое сообщение по этим направлениям не налажено.

Еще один альтернативный вариант — Египет, добирались до курортов которого россияне в том числе через стыковочные рейсы в Турцию. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов поясняет, что сейчас у туристов остается возможность летать через Каир, но из-за сложной логистики направления резкого прироста спроса он не ждет.

Принятое властями решение в АТОР называют огромным ударом для туротрасли, сопоставимым с массовым закрытием границ в марте прошлого года. С одной стороны, Турция формировала большую часть продаж бизнеса, с другой — проблемы будут связаны и с тем, что обязательства по текущим бронированиям добавятся к долгам, накопленным с весны 2020 года.

Собеседник “Ъ” рассказывает, что около 30% текущих броней на май — отдых, который туристы перенесли с аналогичного периода прошлого года.

Решение об ограничении сообщения с Турцией будет болезненно и для российских перевозчиков в части возврата средств за билеты, констатирует исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. У авиакомпаний после низкого зимнего сезона, по его словам, нет запаса свободных денежных средств. Мерами поддержки отрасли, помимо повторения прошлогоднего опыта с отсрочкой обязательств перевозчиков перед пассажирами, по мнению эксперта, может стать предоставление авиакомпаниям целевых кредитов на возврат средств на наиболее щадящих условиях.

Александра Мерцалова, Наталья Скорлыгина, Кирилл Кривошеев