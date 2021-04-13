Посольство России обвинило Госдеп в искажении памяти о Гагарине

Посольство России в США заявило, что американский Госдепартамент занимается искажением памяти о первом космонавте Юрии Гагарине. Накануне Госдеп опубликовал в соцсетях поздравление с Международным днем полета человека в космос, не упомянув в нем советского космонавта. В посольстве РФ считают, что Госдеп «уже не в первый раз демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса».

Во вчерашней публикации в Facebook американское ведомство написало, что 12 апреля 2021 года «отмечается 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства». В публикации в Twitter Госдеп поздравил с праздником «всех американских космонавтов, побывавших в космосе», в том числе бывшего помощника госсекретаря Майкла Коллинза.

Российское посольство в ответ напомнило, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине, который 12 апреля 1961 года совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли. «С бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю. А. Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников NASA (американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.— “Ъ”), ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта»,— говорится в комментарии посольства в Facebook.

Диппредставительство процитировало президента США Джона Кеннеди, который направил первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву поздравительную телеграмму в честь первого вылета человека в космос. Господин Кеннеди упоминал советских ученых и инженеров, помогавших с организацией первого полета в космос, а также сказал, что «народ США разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос».

Также посольство РФ напомнило, что американец Марк Ванде Хай был в числе трех космонавтов (остальные двое — россияне Олег Новицкий и Петр Дубров), 9 апреля отправившихся на Международную космическую станцию. Перевозящий космонавтов транспортный пилотируемый корабль, запущенный с ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур, получил название «Ю. А. Гагарин». «Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли»,— добавили в посольстве РФ в США.

О том, как 60 лет назад западные СМИ писали о полете Юрия Гагарина, читайте в материале “Ъ” «Американцы потерпели постыдное поражение».