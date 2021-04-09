Ракета «Союз» с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с транспортным пилотируемым кораблем «Ю. А. Гагарин». Он доставит на МКС новый экипаж из двух российских и одного американского космонавтов. Прямая трансляция запуска велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Корабль выведен на орбиту. Ожидается, что он причалит к МКС около 14:07 мск. В новый состав экипажа вошли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Экспедиция продлится 191 сутки. По плану космонавты должны провести около 50 научных экспериментов и выполнить два выхода в открытый космос для приема нового многофункционального лабораторного модуля «Наука».

«Пилотируемый корабль получил собственное название "Ю. А. Гагарин". По установившейся традиции ближайшая к этой знаменательной дате (12 апреля, дата первого полета в космос.— “Ъ”) космическая миссия посвящается первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину, чье имя уже украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля»,— говорится на сайте «Роскосмоса».