«Американцы потерпели постыдное поражение»

“Ъ” собрал публикации зарубежных газет и журналов о первом полете человека в космос.

Почему мы отстали и сможем ли мы догнать?

Newsweek (Нью-Йорк, США):

Фото: Newsweek.com

У США не хватает ни времени, ни пространства. Первый человек на орбите оказался русским. И что потом? Ракета на Марс? Русские не упустят шанса, когда в следующем году наступят благоприятные условия для запуска. Первый человек на Луне? Скорее всего, он будет с серпом и молотом.

«Советские космические достижения — результат упорного труда и жертвования одним во имя другого,— считает профессор астронавтики Массачусетского технологического института Леон Триллинг.— Научные достижения являются эффективными инструментами для убеждения, поэтому в советской системе им придают большое значение».

108 минут

The Times (Лондон, Великобритания):

Фото: TheTimes.co.uk

У Жюля Верна было 80 дней, а у майора Гагарина — 108 минут, промежуток между поздним завтраком и ранним кофе. И за это время — не дольше чем многие работающие в Сити добираются из дома до работы — он облетел вокруг Земли. Вообще-то Пак (эльф, герой пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».— “Ъ”) говорил, что «сорока минут вполне довольно, чтоб землю опоясать» (пер. М. Лозинского.— “Ъ”). Но одно дело сказать, а другое — сделать.

Все другие перевороты в сфере транспорта начинались скромно. Первые паровозы Стивенсона ходили только между Стоктоном и Дарлингтоном. Блерио перелетел через Ла-Манш, а не через Атлантический океан. Это новое средство передвижения захватило мир одним махом. Майор Гагарин открыл путь, по которому другие и, возможно, он сам отправятся дальше — сначала к Луне, а потом к планетам.

Советский путешественник вернулся из неземной поездки

Life (Нью-Йорк, США):

Фото: Life

Из России, где свобода веками была какой-то насмешкой, человека запустили в свободный полет, в безвоздушное космическое пространство. За время, которое обычная американская семья тратит на ужин в честь Дня благодарения, он обогнул Землю в гигантской капсуле и невредимым вернулся назад.

Для всех людей этот потрясающий подвиг должен был стать поводом для абсолютного ликования. Ведь это победа долгих научных изысканий в ракетотехнике и результат экстраординарных усилий России. Тайны внешнего космоса впервые оказались доступны для измерения приборами, созданными человеком.

Но даже после того, как земная гравитация подтвердила свою силу и капсула вернулась назад, страхи и подозрения Холодной войны стали омрачать смелый поступок Гагарина. Никита Хрущев начал открыто размахивать перед Западом новым символом советской мощи. Президент Кеннеди, понимающий, что это достижение укрепит авторитет России среди неприсоединившихся стран, был сдержан в своих поздравлениях. А конгрессмены тут же начали искать виновных среди руководителей американской космической программы.

Потрясающе!

Evening Times (Глазго, Великобритания):

Россия больше не лидирует в космической гонке — она в ней победила. Ей понадобилось всего три с половиной года, чтобы от запуска первого спутника дойти до запуска первого пилотируемого космического корабля. С каждым успехом она получала все большее признание со стороны как ученых, так и простых людей. И хотя научная ценность запуска человека в космос пока еще неоднозначна, его значение для престижа огромно.

Теперь человек преодолел границы нового мира с неограниченными возможностями. Сегодня начинается космический век. И хотя он пока еще в младенческом возрасте, весь мир, должно быть, переживает небывалый всплеск надежды. Гораздо лучше будет, если человек поднимет глаза к новым горизонтам, чем будет думать о том, как разрушить мир.

Подвиг Гагарина открыл эру космических путешествий

La Liberté du Morbihan (Лорьян, Франция):

Фото: Liberté du Morbihan

Новая эра, о которой говорили уже давно, к которой тщательно готовились по обе стороны Атлантики, наступила внезапно, словно по взмаху волшебной палочки. Сделан решительный шаг, который позволит завтра «пионерам космоса» ступить на мертвую поверхность Луны, а послезавтра отправиться к ближайшим планетам Солнечной системы.

Эта «спортивная» победа в соревновании, которое выходит по своим масштабам за пределы нашей планеты, сопровождается ликованием около 200 млн граждан Советского Союза. И в этом ликовании проскальзывает почти мистическое чувство глубочайшего почтения к до сих пор неизвестному человеку, только что открывшему миру путь в космос.

Путь наверх

Der Spiegel (Гамбург, ФРГ):

Вся слава первопроходцев на заре эры космических полетов досталась Советскому Союзу — «в строгой планомерности и четкой последовательности», как заявила Москва сухим языком науки. Когда советский космонавт Юрий Гагарин в своем светло-голубом (так в тексте.— “Ъ”) скафандре выбрался из приземлившейся кабины космического корабля «Восток», американцы потерпели в борьбе за техническое превосходство еще более постыдное поражение, чем в дни позора со спутником.

Никогда раньше в своей стотысячелетней истории человек не подвергался такой опасности, какая угрожала ему в космосе. Разве в полете в космос его не изрешетит метеоритами, не поджарит ультрафиолетовыми лучами или не сварит в буквальном смысле в собственной крови? Разве он не взорвется от резкого падения давления? Разве его не сведет с ума невесомость? Разве его не раздавит инерционная сила при старте ракеты? В десятках лабораторий советские и американские ученые искали ответы.

Первый пилотируемый полет спутника — с объективной точки зрения

Der Bund (Берн, Швейцария):

Фото: Der Bund

Значение полета майора Гагарина не стоит преувеличивать. Речь идет лишь о самом первом шаге к настоящим космическим путешествиям, до которых еще далеко.

При максимальном удалении от Земли на 300 км весь полет «Востока» проходил полностью внутри земной атмосферы, так что было бы правильнее говорить о пилотируемом полете на ракете, вращающейся по орбите Земли. Весь полет управлялся автоматически и контролировался с наземных станций. Так что майор Гагарин был не «пилотом», а лишь объектом эксперимента, в котором были получены первые данные о поведении человека во время полета на спутнике. Те же цели и у американских исследователей в проекте «Меркурий». Наконец, надо отметить, что «Восток» облетел Землю лишь дважды.

Человек преодолел последний рубеж

The Sydney Morning Herald (Сидней, Австралия):

Фото: The Sydney Morning Herald

В мире, где каждый шаг в международной игре оказывается связанным с глобальной борьбой за влияние между грубыми апостолами коммунистической теократии и теми, кто выступает за свободу личности, Москва и Вашингтон в героическом свершении майора Гагарина увидят лишь цифру на табло с результатами. Возможно, что кто-то в неприсоединившихся странах воспримет это как еще одну победу марксистской идеологии и из-за этого потянется за путеводной звездой коммунизма.

Однако огромная масса простых людей в мире не будет подходить к этому так узко, и в этом интуиция их не подводит. Человек в конце концов после долгих столетий преодолевает земные пределы, чтобы принять вызов последнего рубежа — космоса. Это достижение слишком велико, чтобы ограничивать его национальными или идеологическими спорами, оно слишком исполнено важности для всего человечества, чтобы на него могла притязать какая-то отдельная его часть.

Материал подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик