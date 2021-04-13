Аналитики отметили рост спроса на «умные колонки» в России в конце 2020 года

В четвертом квартале 2020 года в Европе было отгружено 41,3 млн устройств «умного дома», что на 12,2% больше аналогичного периода 2019 года, сообщает аналитическая компания IDС. Аналитики особо отметили рост продаж «умных колонок». IDС связывает это с популярностью продуктов от российских компаний.

«"Умные колонки" показали уверенный рост, особенно в России с постоянно растущей популярностью местных производителей»,— отметил старший аналитик IDС по устройствам «умного дома» Ян Преносил. Он отметил, что рынок «умных» устройств в центральной и восточной Европе вырос на 6,4%, драйвером роста были продажи видеооборудования. Рынок колонок вырос на 11,9%, всего в 2020 года было продано 25,3 млн единиц данной категории.

В 2020 году «Яндекс» выпустил колонку «Яндекс.Станция Макс» с голосовым помощником «Алиса». Это третья «умная колонка» под собственным брендом «Яндекса». Свою колонку с голосовым помощником «Маруся» выпустила Mail.ru. Компания МТС в июне 2020 года представила колонку с голосовым помощником «Марвин», однако в широкую продажу она до сих пор не поступила. Отметим, что в январе 2021 года МТС покинул директор центра искусственного интеллекта (ИИ) компании Аркадий Сандлер, курировавший разработку «Марвина» и колонки.

О возможных причинах ухода — в материале “Ъ” «"Марвин" лишился собеседника».