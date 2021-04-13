Ozon купит Оней-банк для развития финтех-направления

Ozon сообщила, что заключила соглашение с Совкомбанком о покупке 100% Оней-банка. Компания ожидает, что сумма сделки не превысит $10 млн, а окончательная сумма будет определена по стоимости активов на момент закрытия сделки. Покупка Оней-банка, по сообщению маркетплейса, позволит ему получить лицензии, необходимые для развития услуг финтех-направления.

Несмотря на то, что Ozon покупает банк для улучшения собственных финансовых продуктов, Ozon продолжит сотрудничать с другими банками и финтех-компаниями для финансирования займов и разработки новых продуктов и услуг»,— указано в сообщении на сайте компании. ЦБ должен будет одобрить сделку.

Совкомбанк купил Оней-банк в конце 2020 года у группы «Ашан», сумма сделки составляла 267 млн руб. Компании сообщали, что Оней-банк начнет процедуру ребрендинга после закрытия сделки. В феврале Ozon учредил микрофинансовую организацию «Озон Кредит». По сообщению компании, услуги организации рассчитаны на продавцов, работающих на маркетплейсе.

Подробнее — в материале “Ъ” «Ozon даст взаймы партнерам».