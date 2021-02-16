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Ozon учредил микрофинансовую компанию

Маркетплейс Ozon учредил микрофинансовую компанию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные своей системы СПАРК. ООО «Микрокредитная компания "Озон Кредит"» была зарегистрирована в понедельник, 15 февраля, в Москве.

Уставный капитал микрофинансовой компании — 1 млн руб. Учредителями выступают ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения».

Пресс-служба Ozon добавила, что маркетплейс зарегистрировал компанию и теперь займется вступлением в государственный реестр микрофинансовых организаций. «Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам нашего маркетплейса. Число наших партнеров растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты — об их запуске мы сообщим в момент готовности»,— сообщила пресс-служба.

Ранее в феврале основной владелец ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук приобрела 100% банка «Стандарт-кредит». О возможной сделке по покупке «Стандарт-кредита» в декабре рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. В Wildberries тогда не стали комментировать эту информацию. Однако представители ритейлера отмечали, что «рассматривают развитие финансовых сервисов на онлайн-площадке — как для покупателей, так и для предпринимателей, для того чтобы сделать Wildberries еще более удобным и полезным».

Подробности — в материале “Ъ” «Покупки сложат в банк».

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