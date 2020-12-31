Совкомбанк покупает Оней-банк у группы «Ашан»

Совкомбанк сообщил о закрытии сделки по покупке Оней-банка, который находится на 304-м месте по размеру активов в рейтинге «Интерфакса» (1,7 млрд руб.). Продавцом 100% акций выступила французская группа Gefirus, 60% голосующих акций компании, в свою очередь, принадлежит французскому Oney Bank SA, 46,3% акций этого банка — у «Ашан Холдинга». Остальные 40% голосующих акций Gefirus принадлежат российскому Кредит Европа банку.

«Сделка позволила значительно сократить время, которое бы продавцы потратили на закрытие банка, а значит, сэкономить на расходах»,— заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. В «Ашане» и Кредит Европа банке не ответили на запрос “Ъ”. Банк в дальнейшем планирует наращивать связи и контакты с турецкими компаниями, так как видит в этом значительный потенциал и перспективы сотрудничества, указал господин Гусев.

Стоимость сделки стороны не раскрывают. Ожидается, что после закрытия сделки Оней-банк начнет процедуру ребрендинга, говорится в сообщении. «В Совкомбанке не ответили, планируется ли его сохранить как юридическое лицо, а также поможет ли сделка в расширении проекта карты рассрочек «Халва». Ранее “Ъ” писал о планах сети «Ашан» отказаться от работы с собственным банком и перейти на партнерскую модель взаимодействия с финансовыми организациями.

Российский Оней-банк — это третье приобретение Совкомбанка на банковском рынке в уходящем году. Ранее в декабре он сообщил об обязательстве купить 100% акций Евразийского банка, находящегося на 272-м месте по размеру активов в России (2,7 млрд руб.) и принадлежащего одноименному казахстанскому банку. В первой половине года Совкомбанк докупал пакет акций астраханского ВКА-банка (310-е место по размеру активов). В настоящее время его доля увеличена до 97,69%, согласно информации на сайте ЦБ. Совкомбанк — традиционно активный игрок на рынке M&A. В течение года банк покупал и другие активы — 100% страховой компании «МетЛайф» и миноритарную долю в инвесткомпании FinEx London.

Подробнее о том, как «Ашан» закрывал собственный банк, читайте в публикации “Ъ” «И это всё "Оней"».

Ольга Шерункова