Низкий экспорт и высокий импорт сжимают профицит платежного баланса

По данным ЦБ, профицит платежного баланса РФ в первом квартале 2021 года составил $16,8 млрд, заметно меньше ожиданий рынка: традиционно показатель в первом квартале в силу сезонности выглядит заметно лучше. Ключевые причины снижения — продолжающийся опережающий рост импорта по сравнению с экспортом и усиление спроса компаний, банков и населения на иностранные активы, что подтверждается чистым оттоком из РФ прямых иностранных инвестиций (см. “Ъ” от 12 апреля).

Наименее же предсказуемой оказалась динамика внешней торговли. Прежде всего низким оказался объем экспорта. По оценке аналитиков ING, весь топливный экспорт за первый квартал в $45 млрд равен результату третьего квартала 2017 года, когда цена барреля Urals была на $8 меньше, а экспортные доходы нефтянки составили 0,75 доллара на баррель добычи, что близко к историческому минимуму и связано со снижением поставок. Причина — в необходимости покрывать дефицит нефти на внутреннем рынке. По мнению экономистов банка, он будет длительным и угрожает даже прогнозному восстановлению экспорта нефти из РФ с 4,5 млн баррелей в день в четвертом квартале 2020 года до многолетнего среднего показателя в 5 млн в 2021 году на фоне ослабления ограничений ОПЕК+. «В обычной ситуации среднегодовой цене на нефть Brent около $60 за баррель соответствовало бы положительное сальдо счета текущих операций в размере $60 млрд»,— соглашаются аналитики Райффайзенбанка.

Вторая базовая причина (см. “Ъ” от 9 апреля) — быстрое восстановление импорта товаров (хотя импорт услуг остается низким, вероятнее всего, из-за закрытия Турции).

Низкий топливный экспорт и рост товарного импорта перевесили такие положительные для платежного баланса факторы, как закрытие популярных иностранных туристических направлений и ускорение нетопливного экспорта (см. график). Результаты первого квартала заставили ING понизить прогноз профицита текущего счета на 2021 год с $70 млрд до $55 млрд при неизменной цене Urals в $63 за баррель. Об ослаблении платежного баланса в 2021 году говорят и экономисты Райффайзенбанка: «Мы по-прежнему не видим факторов для значимого укрепления рубля в ближайшей перспективе при сохранении текущих цен на нефть».

Алексей Шаповалов