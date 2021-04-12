Чистые прямые вложения вновь не в пользу России

Банк России опубликовал часть подробной статистики о движении прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году. К началу 2021 года в РФ было накоплено $446,7 млрд ПИИ, на 9% меньше, чем год назад, а исходящих из страны вложений за границу — $379,6 млрд, на 7% меньше. Более быстрое снижение объема прямых вложений в экономику РФ привело к уменьшению накопленных чистых ПИИ в стране на 22%, до $67 млрд. Однако в отличие от кризисных 2015–2016 годов, когда сальдо ПИИ складывалось не в пользу России, на фоне снижения нефтяных цен, роста геополитической напряженности и угрозы санкций в 2019–2020 годах оно оставалось положительным даже в рамках потоков каждого отдельного года (см. график).

Между тем в 2020 году ситуация с потоками ПИИ заметно изменилась. В первом квартале, в преддверии локдауна в РФ, в 5,5 раза снизился объем не только исходящих вложений, но и входящих (их львиная доля принадлежит российским компаниям, зарегистрированным в офшорах). И хотя к четвертому кварталу ситуация стабилизировалась, итоговый чистый приток ПИИ в РФ за 2020 год уменьшился на 67% — до $3,4 млрд. Причем и в исходящих, и во входящих инвестициях в 2020 году быстрее всего снижались долговые вложения (в 1,2 раза и 3,5 раза соответственно), но в части таких вложений за границу долги между связанными сторонами выросли в 1,8 раза, а в части таких же вложений в РФ, напротив, снизились в 1,1 раза.

Кроме того, реинвестирование доходов от исходящих ПИИ снизилось за год на 83%, а от входящих — на 76%, сами же доходы от вложений в первом случае сократились на 20%, а во втором — на 25%. Но хотя доходы от ПИИ в РФ в 2020 году сокращались быстрее, чем от вложений за границу, в абсолютном выражении они по-прежнему заметно превышали их, составив $53 млрд против $28 млрд. В то же время капвложения (без учета реинвестирования) за границу в 2020 году сократились на 31% против 16% снижения капвложений в РФ.

Заметим, что статистика платежного баланса за первый квартал 2021 года фиксирует очередной разворот потока чистых ПИИ в нефинансовый сектор (на него приходится большая доля ПИИ в экономику) — $1,7 млрд не в пользу России, но уже в условиях восстановления российской и мировой экономики.

Алексей Шаповалов