Лавров: переговоры в Вене дают надежду на создание условий возвращения Ирана к СВПД

Переговоры в Вене по иранской ядерной программе дают надежду, что будут созданы условия для возвращения Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее в столице Австрии прошло заседание совместной комиссии по СВПД в очном формате.

«Запуск предметных переговоров на этот счёт на венской площадке с участием иранских и американских представителей вселяет определенную надежду. Прежде всего, на то, что ранее допущенные США нарушения СВПД и резолюции СБ ООН 2231 будут исправлены»,— заявил господин Лавров в интервью агентству IRNA (цитата по сайту МИД РФ). По его словам, это создаст необходимые условия для возвращения Ирана к выполнению требований «ядерной сделки» как в части транспарентности, так и по реконфигурации иранской ядерной программы.

«Со своей стороны стараемся помочь Вашингтону и Тегерану выйти на нужное решение»,— отметил глава российского МИДа.

В 2015 году Иран подписал СВПД с пятью постоянными членами Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны международных санкций. В 2018 году США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции против Ирана.

С 6 по 9 апреля в Вене прошли встречи по восстановлению «ядерной сделки» с Ираном. Госдеп США заявил о готовности смягчить санкции против Ирана. Речь идет об ограничениях, которые не соответствуют СВПД. По словам президента Ирана Хасана Роухани, Тегеран готов вернуться к обязательствам по ядерной программе взамен на снятие всех санкций.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Иран и США начали непрямые переговоры».