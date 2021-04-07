Роухани назвал готовность США к переговорам победой иранского народа

Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в формате 4+1 (Россия, Китай, Британия, Франция и Германия) возможны, если США покажут свою честность, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Он считает, что готовность США к переговорам — это победа Ирана. Ранее замглавы иранского МИДа сообщил, что Тегеран будет вести переговоры исключительно со странами группы 4+1.

«Я открыл новую страницу международных отношений состоявшимся вчера заседанием, если США покажут свою честность, то мы можем вести переговоры в формате 4+1»,— сказал господин Роухани на заседании правительства (цитата по «РИА Новости»).

«Мы сегодня наблюдаем ситуацию, в которой США очнулись для переговоров, и мы подтверждаем, что готовы вернуться к обязательством по ядерной программе взамен на снятие всех санкций»,— добавил президент. «США говорят о своей готовности к прямым или не прямым переговорам — это победа иранского народа»,— сказал Хасан Роухани.

В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с пятью постоянными членами Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны международных санкций. В 2018 году США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции против Ирана.

6 апреля в Вене началась работа по восстановлению «ядерной сделки» с Ираном. Комиссии по снятию санкций и по ядерным вопросам должны составить перечень шагов для возвращения к полному выполнению СВПД. Госдепартамент США заявил о готовности Вашингтона смягчить санкции против Ирана. Речь идет об ограничениях, которые не соответствуют СВПД.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” «Иран и США начали непрямые переговоры».