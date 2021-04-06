США готовы отменить часть санкций против Ирана

Госдепартамент США заявил о готовности Вашингтона смягчить санкции против Ирана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс. По его словам, могут быть сняты ограничения, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

«Мы понимаем, что нам будет необходимо обеспечить смягчение санкций. Применительно к тем санкциям, которые идут вразрез с СВПД»,— сказал господин Прайс журналистам, комментируя переговоры в Вене по СВПД. Его выступление транслировалось на странице Facebook Госдепартамента.

Господин Прайс добавил, что США не считают конструктивными призывы к Вашингтону отменить все санкции в одностороннем порядке. Госдепартамент считает конструктивными переговоры в Вене. Глава пресс-службы ведомства отметил, что Вашингтон знает, что «впереди ждут сложные дискуссии».

Господин Прайс сказал, что интересы США совпадают с интересами России и Китая по иранской ядерной программе. «Это та область, где у нас присутствуют схожие интересы с Москвой и Пекином»,— добавил представитель Госдепартамента.

В Вене 6 апреля стартовала работа по восстановлению «ядерной сделки» с Ираном. Двум экспертным комиссиям — по снятию санкций и по ядерным вопросам — поручено составить перечень шагов, которые должны быть предприняты для возвращения к полному выполнению СВПД.

СВПД был подписан в 2015 году Ираном и шестеркой посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия). Документом вводятся ограничения по иранской ядерной программе в обмен на снятие санкций. 45-й президент США Дональд Трамп в 2018 году вышел из СВПД, заявив, что документ не помогает сдерживать Иран. Вашингтон восстановил санкции, а Тегеран начал постепенный отказ от значительной части своих обязательств.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” «Иран и США начали непрямые переговоры».