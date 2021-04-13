Токены пойдут на российский майнинг

На волне роста криптовалютного рынка российские компании начинают выпускать токены для привлечения средств в свой бизнес. Но используют для этого иностранные юрисдикции, несмотря на принятие в России закона о цифровых активах. Эксперты говорят о второй волне интереса к таким проектам, подчеркивая, что и в других странах пока не сформировались ясные концепции регулирования рынка.

Один из крупнейших в России операторов дата-центров по майнингу криптовалюты BitRiver сообщил о начале закрытого размещения токенов в Корее. Как пояснил “Ъ” основатель компании Игорь Рунец, в РФ создано законодательство под подобные выпуски, но пока нет инфраструктуры и, соответственно, практики размещений. Листинг получен на корейской криптобирже Bithumb Global, торги начнутся 19 апреля, эмитентом выступает гибралтарская компания.

Стоимость нового токена (BitRiver token, BTR) привязана к среднегодовой стоимости 1 Вт на майнинговом рынке ($0,3504), минимальный лот для участия в размещении — 100 тыс. токенов. Всего размещается 100 млн токенов, еще 65 млн токенов резервируется под программу лояльности. Владельцам токенов гарантируется размещение оборудования в дата-центрах BitRiver.

«На сегодняшний день найти площадки для размещения оборудования почти невозможно, поэтому мы считаем, что интерес к нашим токенам будет существенным»,— поясняет Игорь Рунец.

Компания рассчитывает привлечь как минимум $35 млн, которые будут потрачены на строительство дополнительных мощностей: их планируется довести до 1 ГВт к концу 2022 года (сейчас 150 МВт). «Скорее всего, новые площадки будут созданы в России, но не исключены и другие страны»,— уточнил господин Рунец. В конце 2020 года дата-центр BitRiver осуществил поставку самой крупной разовой партии майнингового оборудования в России на 70 МВт стоимостью $40–60 млн (см. “Ъ” от 10 февраля).

Как отмечает глава Comino Евгений Власов, для токена важны две вещи: гарант обеспечения и доступность для покупки. С доступностью покупки сложностей быть не должно: Bithumb Global входит в десятку наиболее крупных площадок.

Более сложный вопрос — это гарант обеспечения, поскольку майнинг в России как был, так и остается в подпольной зоне, и климат для индустрии майнинга не слишком хороший, отмечает господин Власов.

Прежний бум проведения ICO (первичное размещение токенов) совпал с ростом курса биткойна и эфира больше трех лет назад. В 2017 году объем размещений, по данным icobench.com, достиг $5,7 млрд, согласно отчету Diar, за 2018 год были размещены токены на $4,96 млрд. Но во второй половине 2018 года лихорадка сошла на нет. Предыдущая волна эмиссии токенов закончилась исками от SEС, которая признала большинство из них ценными бумагами, напомнил основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Клумов. Это значит, что их размещение должно регулироваться законом от 1933 года, а ценная бумага должна обращаться на классических биржах, как NYSE или NASDAQ. В настоящее время поднимается новая волна размещений, поскольку регуляторы сделали паузу в подаче исков (про иск к компании Ripple см. “Ъ” от 25 декабря 2020 года), однако остаются вопросы к легальности таких размещений, отмечает эксперт.

В России с нового года вступил в силу федеральный закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), который легализует при определенных условиях токены. Однако, хотя «многие известные проекты родом из России», в стране никто не токенизирует активы, отмечает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Он называет это «следствием политики жесткого регулирования отрасли».

По новому закону о ЦФА, который разрешает работу платформ по обращению токенов, пока не выдано ни одного разрешения и нет реестра платформ.

Самыми известными претендентами на выпуск ЦФА остаются ГМК «Норильский никель» и Сбербанк, которые ждут решения ЦБ. Представитель Банка России сообщил “Ъ”, что на рассмотрении находится несколько ходатайств на внесение как в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, так и в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.

Полина Смородская, Дмитрий Ладыгин