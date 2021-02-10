Россия — родина криптов

На фоне уверенного роста криптовалют в мире в конце прошлого года в Россию ввезли самую крупную разовую партию майнингового оборудования общей мощностью 70 МВт и оценочной стоимостью $40–60 млн. По оценкам экспертов, оно способно обеспечить три месяца работы всего розничного рынка майнинга в стране. Такие сделки, отмечают эксперты, помогут России сохранить третье место по майнингу в мире. Но только если закон о цифровой валюте не будет принят в жестком варианте.

Как сообщил “Ъ” гендиректор и основатель оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец, поставка одной партией 20 тыс. устройств (14 фур) оборудования для майнинга общей мощностью 70 МВт состоялась в конце декабря 2020 года. Тогда же на нем начали майнить биткойн. По словам Игоря Рунца, в Братске (Иркутская область) под клиента был запущен отдельный ангар как обособленный ЦОД уровня Tier-III (очень высокая безопасность использования оборудования). Все оборудование поступило из Азии, названия компании-поставщика и спецификацию оборудования топ-менеджер не раскрыл.

Как правило, в майнинге используется специализированное оборудование на ASIC-чипах. Основные бренды — Bitmain, Whatsminer, Innosilicon и Avalon. По оценке руководителя Chilkoot (официальный дистрибутор производителей майнингового оборудования в РФ) Артема Еремина, стоимость последней версии такого оборудования для всей партии может достигать $50 млн (оценка по прошлогодней цене, до роста курса биткойна). Ранние версии могут стоить на порядок ниже, уточняет он. Как считает руководитель дата-центра Six-Nines (Швеция) Сергей Трошин, вероятнее всего, закупались современные BTC ASIC. Их рыночная цена — $2–3 тыс., то есть сумма сделки на 70 МВт может достигать $40–60 млн.

Эксперты называют эту поставку крупнейшей для РФ. По оценкам Артема Еремина, оборудование способно обеспечить три месяца работы розничного рынка майнинга в России, месяц — в США и Канаде или неделю в Китае. На ввезенном оборудовании можно майнить около 1,1% от всей мощности мировой биткойн-сети, добавляет Сергей Трошин. По его данным, на Китай приходится около 50% рынка, доля России существенно меньше.

Россия занимает третье место в мире по майнингу благодаря низкой цене электроэнергии и излишкам мощностей, которые оцениваются в 38–60 ГВт, говорит исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников.

Капитализация биткойна растет (уже составляет $870 млрд), а Россия владеет огромными свободными электрическими мощностями, поэтому неудивительно, что майнеры привезли столько «железа», добавляет руководитель Comino (создают майнинговое оборудование и игровые консоли) Евгений Власов. Вместе с тем, по словам господина Еремина, обычно инвесторы стараются не покупать столь большие мощности разом и поставляют их траншами из-за волатильности стоимости криптовалюты.

В этом году, по мнению эксперта, ждать подобных сделок в России не приходится, поскольку усиливается дефицит всего электронного оборудования, в том числе майнингового из-за нехватки чипов. Сергей Трошин говорит и о другом серьезном риске. Он подчеркивает, что, вероятно, покупатель «имеет негласное разрешение майнить на высоком уровне». В противном случае, поясняет эксперт, завозить оборудование на такую сумму слишком рискованно из-за того, что вступивший с начала года закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) обходит деятельность майнеров (см. “Ъ” от 5 февраля). Это значит, что будущее рынка остается туманным.

До принятия закона о цифровой валюте для майнеров существуют определенные риски, подтверждает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Он отмечает, что закон о ЦФА содержит спорную норму о майнинге, которая не позволяет однозначно признать эту деятельность выпуском цифровой валюты. Существует возможность, что майнинг будет признан услугами, а получение криптовалюты — оплатой таких услуг, что нарушит прямой запрет закона о ЦФА, указывает эксперт.

Вместе с тем, по мнению Александра Бражникова, если в России будет правильно легализован бизнес майнинга, то в течение года он может стать призером по производству криптовалюты в мире. Он отметил, что, по оценкам РАКИБ, в стране около 8 млн граждан погружены в криптоиндустрию — это и владельцы криптовалюты, и те, кто участвует в ее майнинге.

Полина Смородская