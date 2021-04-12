Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры»

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание на территории фабрики «Невская мануфактура». «От сильного пожара очень серьезно пострадал памятник архитектуры, объект культурного наследия. Величина ущерба устанавливается»,— добавил глава города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, строительство на месте памятника невозможно, возможно только восстановление.

По словам главы города, подобные случаи – повод усилить ответственность собственника за содержание зданий, которые являются памятниками.

Напомним, что ранее в КГИОП заявили, что «по закону историческое здание должно быть восстановлено».

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «"Невскую мануфактуру" накрыло огнем».