Собственника могут обязать восстановить здание мануфактуры

Комплекс зданий на территории «Невской мануфактуры» включен в перечень региональных памятников. Собственнику, вероятно, придется его восстанавливать.

«По закону историческое здание должно быть восстановлено»,— цитирует заявление КГИОП «Деловой Петербург».

Добавим, что по данным ТАСС, в ходе плановой проверки сотрудники Госпожнадзора выявили в здании серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Внеплановая проверка показала, что нарушения не устранили.

Материалы были отправлены в суд.

Добавим, что по последним данным, на Октябрьской набережной, 50 горит здание бывшей фабрики на площади 10 тыс. кв.м., произошло обрушение кровли на площади 10 тыс. кв.м. В ходе тушения пострадали двое пожарных, один погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Телеканал «360» сообщает, что огонь с горящей «Невской мануфактуры» в Петербурге перекинулся на кровлю стоящего рядом здания. В нем расположен хостел.