Отца директора ФБК Жданова не оказалось в архангельском СИЗО, куда его везли

Директор ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов заявил, что ему неизвестно местонахождение его отца Юрия Жданова. Ранее сообщалось, что мужчину этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в Архангельскую область.

«8 апреля моего отца увезли из СИЗО Ростова-на-Дону. Сегодня следователь сказал, что его привезли СИЗО в Архангельске. Адвокаты посетили СИЗО Архангельска. Там его нет»,— написал в Twitter господин Жданов.

Юрий Жданов обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 281 УК РФ) при выделении социальных квартир. Уголовное дело было возбуждено СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. В конце марта господин Жданов был арестован в Ростове-на-Дону. Его сын Иван Жданов связывает арест отца со своей деятельностью в ФБК.