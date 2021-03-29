В Ростове-на-Дону арестовали отца главы ФБК Ивана Жданова

В минувшие выходные в Ростове-на-Дону был задержан Юрий Жданов, отец главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ иностранным агентом) Ивана Жданова. Об этом сообщил сам глава ФБК на своей странице в Facebook.

«Началось все с пятницы, как обычно, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор»,— сообщил Иван Жданов.

Он уточнил, что дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 281 УК РФ). По словам Ивана Жданова, его

отец ранее работал чиновником в Ненецком округе в поселке Искателей, с прошлого года он ушел пенсию.

«Дело заключается в том, что он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду. Вот и все»,— описал суть дела господин Жданов.

Он добавил, что сейчас родственники Юрия Жданова ищут его в СИЗО Ростова.

Кристина Федичкина