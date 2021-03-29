Директор ФБК сообщил об аресте отца

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен в список иноагентов) Иван Жданов сообщил, что в выходные арестовали его отца Юрия Жданова по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Глава ФБК связывает арест отца со своей деятельностью в этой организации, основанной оппозиционером Алексеем Навальным.

«Началось все с пятницы, как обычно, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор. У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю»,— написал господин Жданов в Facebook. Сейчас он ищет отца в разных СИЗО Ростова. Также, по его словам, Юрий Жданов может быть уже в Архангельске.

«Дело заключается в том, что он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду»,— написал Иван Жданов. Его отец работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком автономном округе, позже «дорабатывал на какой-то невысокой поселковой должности», а с лета 2020 года вышел на пенсию.

По словам директора ФБК, его отцу «не первый раз придумывают какое-то дело». Проверки ФСБ, МВД, СКР начались с 2016 года, когда Иван Жданов пошел на выборы в подмосковной Барвихе.

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Минюст внес ФБК в список иностранных агентов в октябре 2019 года за два транша из Испании и за один перевод на личный счет Ивана Жданова из США. В фонде утверждали, что, когда узнали о переводах, средства были возвращены жертвователям. В декабре 2020 года Минюст отказался исключить ФБК из реестра НКО-иноагентов.