Отца директора ФБК перевезли в СИЗО в Архангельской области

Юрий Жданов, отец директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) Ивана Жданова, этапирован из СИЗО Ростова-на-Дону в Архангельскую область. Об этом сообщил Иван Жданов в Twitter.

Напомним, Юрия Жданова арестовали в конце марта в Ростове-на-Дону по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Адвокаты пытались обжаловать решение об аресте, но Ростовский областной суд оставил его в силе.

Дело в отношении Юрия Жданова было возбуждено следственным управлением СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. По версии следствия, во время работы Юрия Жданова в администрации поселка Искателей жилищная комиссия, в которую он входил, рекомендовала главе администрации поселка выделить семье квартиру по договору социального найма. Позже выяснилось, что семья уже получала жилищную субсидию. По словам адвокатов господина Жданова, после этого договор соцнайма был расторгнут, и семья вернула квартиру по решению суда.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону