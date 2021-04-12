Продукты рискуют столкнуться с дефицитом

Продуктовые ритейлеры пожаловались на риск дефицита. Глава Х5 Retail Group Игорь Шехтерман в интервью РБК заявил, что у бизнеса сейчас есть две ключевых проблемы — это низкие доходы населения и государственное регулирование. Он хотел бы видеть более предсказуемые шаги от государства и выразил надежду, что новых ограничений не появится. “Ъ FM” обсудил высказывание с участниками рынка и выяснил, как эти проблемы влияют на отрасль и что будет с ценами.

Сейчас государство заморозило стоимость нескольких товаров: сахара, подсолнечного масла, мяса птицы и яиц. Это демотивирует производителей увеличивать объемы поставок, так как они понимают, что заработают меньше, в результате чего образуется риск дефицита, объясняет глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков: «Государственное регулирование изначально вводилось, как мера необычная, непривычная, нежелательная, и поэтому фиксируются ограничения по времени и по количеству товарных позиций, на которые распространяются правила. В итоге было принято решение о продлении.

Есть ощущение, что разные федеральные органы исполнительной власти считают, что это универсальный метод, и любые проблемы, возникающие на рынке, в первую очередь связанные с ростом цен, чем бы он ни был вызван, можно решать таким вмешательством государства в вопрос ценообразования. Так что это касается только двух позиций и не заслуживает внимания. Серьезнейший риск связан с тем, насколько государство считает успешной эту практику и дальше будет вмешиваться.

Поэтому если власти в своем желании регулировать ценообразование в какой-то момент не остановится, то с неизбежностью мы будем наблюдать возрастающие риски дефицита продукции.

Факторы, которые носят объективный характер и приводят к росту цен, никуда не исчезают, поэтому увеличение стоимости, так или иначе, будет происходить».

Годовой прирост потребительских цен на еду по итогам марта уже превысил 7,5%, подсчитал Росстат. На это повлиял в том числе и рост курса доллара. По всему миру цены на продукты растут десять месяцев подряд. И Х5 Retail Group, и другие участники рынка, опрошенные “Ъ FM”, отмечают, что переложить расходы на потребителя сейчас сложно — свободных денег у населения нет. Поэтому продавцы будут сокращать бизнес, прогнозирует глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов:

«Самый главный момент — то, что в таком случае потребителю нужно как можно меньше форматов и разнообразия. Ему фактически достаточно экономного варианта магазина — жесткого дискаунтера, что в принципе предполагает не расширенную линейку товарного ассортимента, а продукцию с повышенной добавочной стоимостью. И это проблема для будущего развития отрасли. Когда будут создаваться возможности для большего заработка населения, тогда и можно будет смело говорить о том, что мы пройдем этот этап. Но ответа на то, каким образом мы его должны пройти и как решить эту проблему, у меня нет».

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В Минпромторге выразили надежду, что государственное регулирование не затронет других позиций. Тем временем в отчете Национального рейтингового агентства сказано, что в ближайшее время цены и на другие продукты устремятся вверх. В этот список входят соевые бобы, масличные культуры и зерно.

Иван Якунин