Продовольствию разморозят регулирование

Заморозка цен на продукты не сработала, признали в правительстве. А Счетная палата на днях предложила вернуть продуктовые карточки. Весь день федеральные каналы уделяли этой теме особое внимание. Глава Минэкономразвития Максим Решетников дал интервью «России 24», выступил на брифинге, посвященному заморозке цен, а также обсудил ситуацию с президентом. По словам министра, принятых мер недостаточно. После того как правительство установило предельные цены на сахар и масло, ситуация стабилизировалась. Однако пшеница продолжает дорожать.

«Ситуация начала этого года показала, что пошел очень активный рост цен на продовольствие на мировых рынках. Поскольку мы являемся крупнейшим в мире экспортером зерна, то, соответственно, этот рост перекинулся и на внутренние рынки. Ситуация показала, что принятых мер оказалось недостаточно. Поэтому правительство по поручению президента приступило к выработке дополнительных мер. В то же время не все меры еще до конца заработали. Часто мы говорим, что мы приняли меры, но это не значит, что они тут же отразились на полках. Эффект от наших решений виден не сразу, это достаточно длительный процесс»,— заявил Рештеников.

Соглашение о сдерживании цен на сахар и масло действует до 1 апреля, и, по словам Максима Решетникова, правительство пока не видит необходимости продлевать его. В то же время в Счетной палате предлагают вернуть в стране продуктовые карты для малообеспеченных россиян, а это около 20 млнчеловек. Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что такие меры будут более эффективны, чем попытки властей сдержать рост цен: «С одной стороны, у правительства есть полномочия соответствующие меры вводить, поэтому то, что правительство попробовало это сделать, ожидаемо. Но ситуация на мировых рынках не может не влиять на внутренний рынок, с этим просто невозможно ничего сделать. У нас страна перестала последние несколько лет зависеть от импорта продовольствия и стала экспортировать не только пшеницу, но и курицу, свинину.

Во вред российским потребителям сыграло то, что у них снижаются доходы. На самом деле, надо признать, что доходы населения не растут, из-за этого оно крайне чувствительно и очень болезненно относится к любым изменениям цен. Если бы мы видели устойчивый рост доходов, то население, за исключением самых малообеспеченных групп, количество которых бы сократилось, это воспринимало адекватно. Правительство не признает, что проблема заключается в том, что сейчас механизмы социальной поддержки не работают».

Правительство заморозило цены в декабре после критики Владимира Путина на уровне 36 руб. за килограмм сахара и 95 руб. за литр подсолнечного масла. Однако на полках магазинов продукты только подорожали, подчеркивает профессор Высшей школы экономики Иван Родионов: «Это касается только цен на отечественные товары, которые выпускаются в достаточном количестве. К сожалению, большинство товаров в магазинах импортное, несмотря на всякое импортозамещение и прочую чепуху. Мы имеем уже 15-летний опыт регулирования цен на бензин, а он постоянно дорожает, несмотря на все усилия правительства. На самом деле, я думаю, что вся эта кампания по регулированию цен — это просто отвлечение внимания населения.

К сожалению, цены такими методами административными регулировать невозможно, об этом говорит вся мировая практика.

Я лично перед фиксацией цены на масло покупал его по 70 руб., сейчас дешевле 90 руб. купить не могу. То есть на самом деле фиксация цены на уровне 100 руб. привела к ее росту, потому что никакие акции компании в сетях уже больше не проводятся. Возможно, что и с сахаром будет так же».

Как сообщают в ООН, зерно, масла и сахар дорожают во всем мире восьмой месяц подряд. Цены достигли максимума за семь лет.

Александр Рассохин