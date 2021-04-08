Производители ищут альтернативу регулированию

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 7 апреля призвала как можно скорее отказаться от практики заморозки стоимости товаров, чтобы не лишать бизнес стимулов для развития. Производители подсолнечного масла, сахара и курицы, с которыми пообщался “Ъ FM”, уверены, что на рыночных условиях ситуация выправится быстрее. А правительству, вместо регулирования цен, следует подумать об адресной помощи населению. Подробности — у Владислава Викторова.

В декабре 2020 года с подачи президента Владимира Путина, который возмутился стоимостью сахара и подсолнечного масла, кабинету министров пришлось договариваться с производителями, чтобы они отгружали в магазины товары по фиксированным ценам, а на полках стоимость также оставалась неизменной. Ожидалось, что в апреле это закончится, но глава Минэкономразвития Максим Решетников посчитал, что без соглашения цены резко взлетят.

Теперь сельхозпроизводители оказались в сложной ситуации, которую спровоцировало это регулирование, говорит управляющий партнер «Новосибирскхлебопродукта», вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев: «Вот начали регулировать цены. Сначала ограничения ввели на сахар и подсолнечное масло, потом на пшеницу, потом металлы отправили в ту же степь. Удобрения — тут уже серьезная братва — “Фосагро”, “Акрон”, “Уралхим”. Эти просто так не дадутся. Мы же закручиваем гайки.

Цены падают с декабря, и теперь колхозники говорят: здорово вы нас отбрили, конкретно.

Прибыль мы не получили, а удобрения-то в цене выросли».

В итоге, если раньше доходы сельхозпроизводителей позволяли тратиться на удобрения, которые также дорожают, то теперь нет. При этом правительство обещает за отгрузку подсолнечного масла по фиксированным ценам возвращать по 10 руб. за литр, а производителям сахара — 5 руб. за один кг.

Все это приятно, отмечает Николай Дунаев, но рынок мог бы справиться и сам, поэтому от регулирования надо отказываться: «Просто надо выйти из этой ситуации. Вот, например, ввели пошлины на экспорт пшеницы. Отменять не надо. По пшенице $200 — порог применения экспортной пошлины. Повысят до $275. Что касается масла, то установите на него порог 1,5 тыс. руб. и все. То есть порог есть, но он не работает. Прибыль, которая получена производителем, потихонечку перетечет в доходы населения. Н, выросли цены. Ты получал 30 тыс. руб., теперь 50 тыс. руб. Масло стоило 100 руб., а теперь 150 руб.».

Примерно об этом же говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая призвала скорее отказаться от ручного регулирования цен. Когда производители понимают, что не смогут заработать столько, сколько возможно на рыночных условиях, то нет смысла развиваться. А в итоге может возникнуть и дефицит товаров. Но правительство предпочитает решать эту проблему за счет экспортных пошлин. С июля ставки на вывоз за рубеж семян подсолнечника, например, увеличат с 30% до 50%.

И финансовый директор компании-производителя сахара Sucden Глеб Тихомиров считает, что все это регулирование не стоит того: «Мера, которая сейчас принимается, каждому домохозяйству из четырех человек экономит, если брать сахар, 60 руб. в месяц. Не те цифры. Постоянно проходят совещания, как это повлияет на посевные площади. В Минсельхозе считают, что площади увеличатся. Мы это не констатируем в своих зонах.

Чем больше возможностей у компаний выплачивать денег, тем больше получают сельские жители. А сейчас, получается, мы за счет сельских регионов субсидируем в том числе и жителей Москвы».

В марте заморозить цены на два месяца обещали производители мяса птицы и яиц. Но, по данным Росстата, те же самые яйца за прошлую неделю подорожали на 2% и оказались в лидерах по темпам роста. Курица за март также подорожала сильнее всех других продуктов — на 7%.

И как говорит руководитель одного из птицеводческих предприятий в Краснодарском крае Олег Владимиров, вместо регулирования цен пусть лучше правительство окажет помощь населению, чтобы было на что покупать эти продукты: «Надо человеку просто помочь финансовыми средствами. Нужна четкая адресная помощь. Но этого не случается. Так же, как и мы, допустим, долго не поднимали цены на мясо, несмотря на отрицательную тенденцию, обещали стабилизацию. Об этом нужно было задуматься в августе 2020 года, когда на рынке комбикорма сырье полезло вверх. Естественно, они подняли цену».

Некоторые собеседники “Ъ FM” признают, что если сейчас отказаться от регулирования цен на продукты, то стоимость части товаров действительно пойдет вверх, но за счет дополнительных доходов стабилизировать ситуацию удастся к июню. Но, вероятно, так рисковать в преддверии выборов власти просто не могут.