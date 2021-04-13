Алексей Орлов подобрал кадры

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, избранный на пост мэра 9 февраля, завершил формирование своей команды. В понедельник на пост вице-мэра по строительству был назначен Рустам Галямов. Он сменил Алексея Бирюлина, отставку которого господин Орлов анонсировал на прошлой неделе. Из девяти вице-мэров, работавших в предыдущей команде, сохранить свои посты смогли только трое.



В Екатеринбурге завершился процесс формирования команды мэра Алексея Орлова. Он перешел на работу в администрацию города в конце декабря 2020 года, заняв должность первого вице-мэра. 9 февраля городская дума избрала его на пост главы Екатеринбурга вместо ушедшего в отставку Александра Высокинского (возглавлял город с сентября 2018 года).

Последнее назначение в команде господина Орлова произошло в понедельник, 12 апреля: на должность заместителя главы города по строительству, который с октября 2018 года занимал Алексей Бирюлин, назначен Рустам Галямов. Кроме того, вице-мэром назначена Марина Фадеева, которая с января этого года исполняет обязанности руководителя аппарата горадминистрации.

После прихода господина Орлова на работу в мэрию Екатеринбурга в декабре 2020 года на руководящие должности были назначены шесть человек. Первым заместителем главы города стал Игорь Сутягин, занимавший пост вице-мэра по вопросам управления имуществом. Он сменил Александра Ковальчика, который после ухода из администрации Екатеринбурга был избран главой Среднеуральска.

На должность замглавы по вопросам экономического развития, инвестиций и взаимодействия с бизнес-сообществом был назначен Дмитрий Ноженко, четыре года возглавлявший администрацию Ленинского района. Ранее пост вице-мэра занимал Владимир Боликов, который перешел на должность главы администрации Кировского района.

Заместителем главы по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам стал заместитель областного министра экономики Андрей Корюков, сменивший Марину Андрусь, а вице-мэром по связям с общественностью — Сергей Плахотин, бывший гендиректор газеты «Коммерсантъ-Урал».

В администрации города сохранили свои посты трое. Это Алексей Бубнов, который работает заместителем главы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии с 2018 года, Екатерина Сибирцева, которая с 2016 года возглавляла городской департамент образования, а в сентябре прошлого года была назначена на пост вице-мэра по вопросам соцполитики. Дольше всего свои позиции сохраняет заместитель главы по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. В сфере ЖКХ он работает с начала 2000-х годов, а в должности вице-мэра — с октября 2016 года.

Напомним, 8 апреля дума Екатеринбурга одобрила изменение структуры администрации города. В частности, в наименованиях вице-мэров были исключены указания основных направлений деятельности, а также из профильных комитетов сформированы департамент социальной и молодежной политики и департамент организационного и документационного обеспечения. Как пояснил Алексей Орлов, теперь работа в мэрии будет построена по проектному принципу, а полномочия по координации и контролю деятельности будут распределяться распоряжением администрации.

По мнению политологов, Алексей Орлов сформировал команду из известных в Екатеринбурге и Свердловской области людей, которых он знал в том числе по работе в региональном правительстве. «Например, Дмитрий Ноженко вырос как чиновник в стенах администрации Екатеринбурга, но контакты с Алексеем Орловым произошли во время его работы в правительстве области (господин Ноженко с 2012-го по 2017 год был заместителем министра по экономике и территориальному развитию региона.— “Ъ-Урал”)»,— отметил политолог Сергей Мошкин. По его словам, у господина Орлова нет «своей приспособленной, адаптированной и нацеленной на работу в городе команды, поскольку он работал на уровне области». «Пока Орлов берет проверенных ранее людей, к другим присматривается. Но если он начнет готовить кадры, значит, будет ощущать себя надолго на посту мэра»,— добавил господин Мошкин.

Заведующий кафедрой политических наук УрФУ Александр Белоусов подчеркнул, что в случае с назначением Рустама Галямова «сработала тюменская школа»: «Когда людей сознательно ведут и воспитывают, готовят к новому поколению. Если ты попал в обойму тюменских кадров, то тебя будут вести по разным должностям». По его мнению, нет ощущения прихода «тюменской команды» после назначения господина Орлова, который до сих пор воспринимается как чиновник-варяг (вместе со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым он работал в Тюмени и Тобольске). «Намного важнее, куда ушли предыдущие люди. Большинство остались во властном контуре — Владимир Боликов, Александр Ковальчик, Марина Леонова (до марта этого года возглавляла департамент общественных связей Екатеринбурга.— “Ъ-Урал”). Это говорит о высоком уровне кадровой работы»,— подчеркнул господин Белоусов.

Анастасия Реутова