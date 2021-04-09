Алексей Орлов показал себя

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел первые итоги своей работы. Он признал проблемы с уборкой снега, пообещал не повышать стоимость проезда в общественном транспорте, анонсировал кадровые перестановки в мэрии и назвал слухами все разговоры об отставке губернатора Евгения Куйвашева. С подробностями — корреспондент “Ъ-Урал” Анастасия Реутова.



Свою первую пресс-конференцию Алексей Орлов провел спустя два месяца после назначения на пост главы Екатеринбурга. Отметим, на ней присутствовали все заместители мэра. Последний раз такое было в 2009 году во время пресс-конференции Аркадия Чернецкого (возглавлял Екатеринбург с 1992 по 2010 годы), когда между городскими властями и ГУВД Свердловской области произошел публичный конфликт — правоохранительные органы обвинили мэрию в коррупции, а чиновники указали на организацию заказной кампании по дискредитации городской власти. Впрочем, заместители господина Орлова на вопросы журналистов не отвечали, а лишь кивками поддерживали шефа.

Дума Екатеринбурга избрала Алексея Орлова главой города на заседании 9 февраля. Он сменил на посту Александра Высокинского, который возглавлял город с сентября 2018 года, а после ухода в отставку был назначен первым заместителем губернатора Свердловской области.

Господин Орлов сначала подвел итоги социально-экономического развития Екатеринбурга в 2020 году. По его словам, средняя зарплата в прошлом году выросла на 2,5% и составила около 57,9 тыс. руб. Оборот крупных и средних организаций увеличился на 13,7% — почти до 2,3 трлн руб., а оборот розничной торговли в 2020 году составил 850 млрд руб. «Несмотря на непростые условия пандемии, основные показатели остались стабильными, а где-то дали рост. Ожидаем, что к третьему кварталу 2021 года экономика Екатеринбурга достигнет докризисного уровня, а к концу года выйдет на рост»,— подчеркнул мэр.

Он заявил о том, что «не будет оправдываться» за плохую уборку снега на улицах, которой горожане были недовольны в начале года. «Зима была нехарактерной даже для Урала, выпало много снега. Противогололедные материалы оказались неэффективны, а более 70% техники находится в изношенном состоянии. Мы провели работу в отношении поставщиков “Бионорда”. К лету обновим автопарк спецтехники. Следующий снежный сезон должен пройти без таких проблем»,— пообещал Алексей Орлов.

Отвечая на вопросы журналистов, глава города рассказал о том, что в июле в Екатеринбурге начнется строительство трамвайной линии в Академический район. Проект был утвержден еще в 2019 году, приступить к работам изначально планировалось в 2020 году, однако сроки были перенесены. По словам господина Орлова, завершить работы муниципальные власти намерены к 2024 году, однако они готовы «приложить все усилия, чтобы к юбилею города (пройдет в 2023 году.— “Ъ-Урал”) этот вопрос решить». При этом мэр подчеркнул, что в текущем году стоимость проезда в общественном транспорте повышаться не будет и останется на уровне 28 руб.— для наземного транспорта и 32 руб. для метро.

Отдельный блок вопросов на пресс-конференции был посвящен политике. Комментируя вопрос об изменениях структуры мэрии, которые были одобрены в четверг на заседании гордумы, Алексей Орлов сообщил о возможной отставке своего заместителя по строительству Алексея Бирюлина. Он, по словам господина Орлова, может перейти на работу в правительство Свердловской области. Напомним, застройщики неоднократно критиковали господина Бирюлина и весь строительный блок администрации, обвиняя чиновников в ухудшении условий предпринимательской деятельности и публично отказываясь с ними сотрудничать. Однако замену вице-мэру пока не нашли, консультации с кандидатами ведутся.

Господин Орлов также исключил отставку губернатора Евгения Куйвашева: «Я считаю, что это только слухи. Они появляются периодически. Обо мне тоже слухи появлялись, что я в какой-то другой регион собираюсь. Никто никуда не собирается. Планов много, и мы настроены их реализовать».

Завершая пресс-конференцию, господин Орлов похвастался, что перед Днем Победы в башне с часами мэрии пройдет первая экскурсия. «Сам готовлюсь выступить в роли экскурсовода, читаю историю об этом здании. Интересно посмотреть на реакцию школьников, когда они окажутся в стенах этого здания. В ближайшее время запустим экскурсии, в первую очередь будем ориентироваться на молодежь»,— отметил он. Напомним, ранее мэр предложил разместить изображение здания городской администрации на банкноте номиналом 5 тыс. руб. Сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения.

После избрания на пост мэра Алексей Орлов был закрыт для общения с прессой, что вызывало критику у медиасообщества. Однако политологи, наоборот, считают это правильным решением. «Это был нормальный подход хозяйственника. Ему надо было время, чтобы вникнуть в процессы и не делать громких заявлений»,— пояснил политолог Михаил Коробельников. По его мнению, выступая на пресс-конференции, господин Орлов показал «знание проблем и умение отвечать на вопросы по резонансным темам». «Глава находится в выгодном положении: в ближайшие полгода все плюсы будут зачисляться ему, а минусы — прежней власти. Сейчас задача Орлова — до сентября, когда пройдут выборы, сохранить определенное спокойствие в городе и не подвести вышестоящие власти»,— добавил эксперт.