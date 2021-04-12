Россияне начали отказываться от туров в Турцию

Крупные туроператоры сообщили об отказах россиян от туров в Турцию. Россияне отказываются от туров на фоне новостей о возможности приостановки авиасообщения с этой страной, однако пока ситуация с отказами не носит массовый характер, сообщили ТАСС представители туроператоров.

«В конце предыдущей недели были замечены минимальные значения объемов бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, при этом на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно. Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения существенно превысили стандартные показатели»,— заявили в пресс-службе Tez Tour.

Anex Tour также фиксирует отказы от туров в Турцию, но пока они носят единичный характер. «На данный момент продажи немного замедлились, однако спрос остается прежним. Действительно такое стремительное нагнетание ситуации в СМИ несколько настораживает туристов. Однако массовых отказов от туров мы не фиксируем. Стоит понимать, что без официальных заявлений оперативного штаба или Роспотребнадзора относительно ужесточений полетов в Турцию доверяться слухам не стоит»,— сказали в компании.

Туры аннулируются на условиях, предусмотренных договором, заключаемым между туристом и туроператором. Если аннуляция поступает по заявке, перенесенной с 2020 года из-за коронавируса и подпадающей под условия соответствующего постановления правительства, то возврат осуществляется по нормам этого документа в сроки до 31 декабря.

По информации источника “Ъ”, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции власти рассматривают разные варианты ограничений: от приостановки авиасообщения до карантина по возвращению в Россию. Управление гражданской авиации Турции сообщало, что пока никаких изменений в правилах въезда россиян в Турцию нет. Радиостанция «Говорит Москва» сообщает со ссылкой на источник, что сегодня вечером объявят о закрытиит авиасообщения с Турцией.

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